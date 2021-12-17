Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini almak için görüşmelere başladı

Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladığını duyurdu. Akbank ve Garanti Bankası'ndan da KAP'a konuyla ilgili açıklama yapıldı.

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Türkiye Varlık Fonu (TVF) azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladığını duyurdu.

AKBANK VE GARANTİ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

Garanti Bankası ve Akbank, Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışına ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu ile, Türk Telekomünikasyon A.Ş. sermayesinin %55’ini temsil eden ve LYY Telekomünikasyon A.Ş. nin sahip olduğu 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payın, Türkiye Varlık Fonu’na satışı amacıyla görüşmelere başlanmıştır. Süreç ile ilgili kayda değer ve somut bir gelişme olması halinde, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

* İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, Bankamız tarafından alınan 1 Aralık 2021 tarihli bir karar ile ertelenmiştir.

* Söz konusu erteleme; erteleme kararının alındığı tarihte görüşme süreçlerine henüz başlanıyor olması ve gizliliğin ihlali doğrudan alım satım konusu Türk Telekom hisselerinin değerini, alım satım fiyatını ve taraflar arasındaki alım satım anlaşmasının imzalanması ihtimalini ve Bankamız hisse senetlerinin değerini doğrudan etkileyebileceği ve bu aşamada kamuya açıklama yapılması halinde yatırımcılar için eksiksiz ve doğru bilgilendirme yapılmamış olacağından, yanıltıcı ve spekülatif hareketlere yol açılmaması, sonuç olarak yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır.

NE OLMUŞTU?

Bankalar, Oger Telecom’a ait Türk Telekom’un %55 hissesini, kredi borcunu ödeyemediği için 2018 yılında devralmış ve bu hisseleri LYY Telekomünikasyon adında bir şirkete devretmişti.

LYY Telekomünikasyon hissedarı bankalar arasında Akbank , Anadolu Bank, Byblos Bank, Denizbank, QNB Finansbank , Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, TSKB , Vakıfbank, Yapı Kredi ve LYY International Holdco yer alıyor.

TVF’nin ise halihazırda Türk Telekom’da %6.68 payı bulunuyor.

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