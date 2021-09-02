Türkiye’nin ağustos ayı dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar oldu

Türkiye'nin ağustos ayın dış ticaret açığı 2021 Ağustos döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 31,7 azalarak 4.3 milyar dolar oldu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıkladığı verilere göre ağustos ayında dış ticaret açığı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31,7 azalarak 4,3 milyar dolar oldu. İhracat ağustosta yüzde yıllık 51,8 artışla 18,9 milyar dolar oldu. İthalat ise ağustosta yıllık yüzde 23,8 artışla 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Muş, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Muş, “Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu rakam ile en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz de 207,5 milyar dolar ile yeni bir cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır” dedi.

“NET İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKISI YÜZDE 6,9”

Bakan Muş, 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarındaki artışın içerisindeki ihracat katkısının yüksek olduğunu belirtti. Muş, şöyle konuştu:

“Bu yıl ikinci çeyrekte mal ve hizmet ihracatımız, yüzde 60 yükselişle büyümeye 10,8 puanlık katkıda bulunmuştur. Söz konusu değer, 1998 yılından itibaren açıklanan büyüme rakamlarına en yüksek ihracat katkısı olma özelliğini taşımaktadır. Böylelikle, gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yaklaşık yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır.

Net ihracatın büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet İhracatçılarımıza sağlayacağımız ilave destekler ve finansman imkanları ile uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız.” (DHA)