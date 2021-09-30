Türkiye’nin dış ticaret açığı ağustosta 4,26 milyar dolar oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'nin ithalatı ağustosta yüzde 33,6, ihracatı yüzde 51,9 arttı. Ülkenin ağustos ayındaki dış ticaret açığı 4 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2021 dönemine ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 25,5 artarak 169 milyar 975 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İTHALAT YÜZDE 52 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ağustos ayında yüzde 52,4 artarak 11 milyar 839 milyon dolardan, 18 milyar 45 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 46,8 artarak 12 milyar 535 milyon dolardan, 18 milyar 399 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET HACMİ YÜZDE 49,5 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 354 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 49,5 artarak 36 milyar 444 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 32,4 AZALDI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos ayında yüzde 66,4 iken, 2021 Ağustos ayında yüzde 81,6’ya yükseldi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

İLK SIRADA ALMANYA VE ÇİN

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 575 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 313 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 194 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 939 milyon dolar ile Irak, 839 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,0’ını oluşturdu.

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin’den yapılan ithalat 2 milyar 840 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 676 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 745 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 160 milyon dolar ile ABD, 958 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,5’ini oluşturdu.

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