Türkiye’nin doğası pazarlık masasında

Erdoğan’ın Putin ile yaptığı görüşmede Türkiye’de 2 yeni nükleer santral için hangi bölgelerin uygun olduğunu görüştüğü açıklandı. Çevreciler tepkili: Doğayı katleden, çok maliyetli bir üretim şekli olan nükleer, askeri ve siyasi pazarlık ürünü haline geldi.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Küresel ısınmanın etkilerini kuraklık, sel ve yangınlarla yaşayan Türkiye için tüm risklerine rağmen yeni nükleer santrallere dair kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapılıyor. Erdoğan ve Putin'in geçen çarşamba günü yaptıkları toplantıda iki yeni nükleer santral için “yer konuşulduğu” açıklandı. Yeşiller Partisi Eşsözcüsü Emine Özkan, “Rusya ile ilişkilerde nükleerin pazarlık için kullanılmasını, Rusya'ya enerjide bu kadar bağımlı hale getirilmemizi doğru bulmuyoruz. Türkiye yangınlar ve kuraklıkla boğuşurken yeni nükleer santrallerin bedeli çok ağır olur” dedi.

MALİYETİ YÜZDE 30 ARTTI

Peki ya kalkınma için gerekli ucuz enerji? Özkan, “Türkiye EPDK verilerine göre bugün elektriği 4.5 dolar/sentten alıp tüketiciye 5.5 dolar sente satıyor. Akkuyu'dan elektriğin 12.35 dolar sent gibi yüksek bir seviyeden alınacağı açıklandı. Bu, tüketiciye nükleer enerjinin 3 kat pahalıya ulaşacağı anlamına geliyor. Nükleerin maliyeti yine tüketicinin sırtına yüklenecek” dedi.

Yeşiller Partisi ve Nükleersiz.org'dan Pınar Demircan da geçtiğimiz aylarda yaşanan yangın felaketini hatırlatarak, nükleer santrallerin yangın kuşağına giren ülkemizde büyük risk yaratacağını vurguladı. Demircan, yenilenebilir enerji üretiminin çok ucuzladığını, son dönemde rüzgar ve güneş enerjisinde üretim maliyetinin yüzde 70'lere kadar düştüğünü, oysa nükleer enerji yöntemi ile elektrik üretiminin maliyetinin yüzde 30 arttığını vurguladı.

ATIKLAR TÜRKİYE'DE KALACAK

Demircan, 20 milyar dolarlık Akkuyu Nükleer Santral maliyetine atık depolama alanlarının dahil olmadığını, Rusya yasalarına göre 3. dünya ülkelerinden nihai nükleer atık almadıklarını, yani Türkiye'nin er ve geç daimi bir nükleer atık tesisi kurmak zorunda da kalacağını anlattı. Demircan, “Nükleer, doğa için akıl almaz bir felakettir” ifadesini kullandı.

SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE KONDU: FİYAT ASLA REVİZE EDİLMEYECEK

Akkuyu'ya dair 2010'da Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre nükleer santral işlemeye başladıktan 15 yıl sonraya kadar santralin iki güç ünitesinden üretilen elektriğin %70'i diğer iki güç ünitesinden üretilen elektriğin %30'u Türkiye devletine kilovatsaati 12.35 (15.33'e kadar arttırılabilir) sentten satılacak. Üretilen elektriğin geri kalanı (ilk ikisinin %30'u diğer ikisinin %70'i) piyasada satılacak. Anlaşmanın yapıldığı tarihte dolar 1.5 TL idi. Bir diğer detay ise, fiyatın sözleşme süresi olan 15 yıl içinde hiçbir şekilde revize edilmeyecek olması. Bu sözleşmenin şartlarından biri.