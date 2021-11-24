Türkiye’nin kredi iflas riski son 1 yılın en yükseğinde

Türkiye'nin kredi risk primi dolar/TL'deki sert yükselişin ardından son 1 yılın zirvesine tırmanarak 489 baz puana çıktı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün Türk Lirası’ndaki sert değer kaybının ardından son 1 yılın en yükseğine tırmandı. CDS’ler son 1 yılın zirvesine tırmanarak 489 baz puana kadar çıktı.

Türkiye’nin risk priminde en son bu seviye 2020 Kasım ayındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanlığı değişikliğinden önce görülmüştü. Dün Dolar/TL’deki sert dalgalanma sonrası risk primi bu seviyeleri geride bırakarak 489 baz puan ile 1 yılın zirvesine tırmandı.

Geçtiğimiz yıl, Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na ise Naci Ağbal'ın atanmasıyla Türkiye'nin risk primi 1,5 ay içerisinde 566 baz puan seviyesinden 306 baz puana kadar gerilemişti.

CDS NEDİR?

CDS (credit default swap) risk primi borç alacak ilişkisinde borcun ödenmeme riskini hesaplamak için kullanılan bir finansal orandır. Ülkeler arasında yapılacak olan ticari anlaşmalarda borcun ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın sigortalama bedeli olarak borca yansıyor. CDS primi yüksek olan ülkelerin kredi maliyeti de yükseliyor.

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