Türkiye’nin tahıl üretimi alarm veriyor: Üretim tahminleri sert düştü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre, Türkiye'nin bu yıl üreteceği tahıl miktarının önceki yıla göre yüzde 14,7 azalacağı tahmin edildi. Türkiye'de buğday üretiminin azalacağı, buğday ithalatının ise artacağı öngörüsünde bulunuldu. Son rapordaki tahminler önceki üretim tahminlerine göre azaldı.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) “Gıda Görünümü” raporunun bugün yayımladı. Bu yıl Anadolu’daki yaygın kuraklığın üretim tahminlerinde de belirleyici olduğu görüldü. Tahminler bir önceki rapora göre düştü.

Raporda Türkiye’nin bu yıl tahıl üretiminin 2020 yılındaki 36,7 milyon tondan 31,3 milyon tona gerileyeceği tahmin edildi. Öngörülen üretim miktarı gerçekleşirse Türkiye’nin tahıl üretimi yıllık yüzde 14,7 düşmüş olacak. Türkiye İstatistik Kurumu da son bitkisel üretim tahminlerinde Türkiye’de 13,6 milyon ton tahıl üretileceğini öngörmüştü.

ÜRETİM TAHMİNİ GERİLEDİ, İTHALAT TAHMİNİ ARTTI

Raporda tahıl ithalatının 11 milyon tondan 14,8 milyon tona çıkacağı, ihracatın is 4,8 milyon tondan 4,6 milyon tona gerileyeceği öngörüsünde bulunuldu. Haziran ayıda yayınlanan son raporda 2021 tahıl üretimi 35,3 milyon ton, ithalat 14,8 milyon ton, ihracat 5,6 milyon ton olarak tahmin edilmişti.

BUĞDAY ÜRETİMİ AZALACAK

Ayrıca raporda, bir önceki yıl 20,5 milyon ton olan buğday üretiminin 2021’de 17,7 milyon tona gerileyeceği, ithalatın 8,1 milyon tondan 10 milyon tona çıkacağı ve ihracatın 4,3 milyon tondan 4,0 milyon tona gerileyeceği tahmininde bulunuldu.

Haziran’da yayımlanan ilk tahmin raporunda buğday üretiminin 2022’de 20,0 milyon ton, ithalatın 10 milyon ton olacağı tahmin ediliyordu.

TÜKETİM ARTACAK

Raporda tahıl tüketiminin artacağı öngörüldü. Türkiye’nin tahıl tüketiminin 2021’de 2020 yılında 42,8 milyon tondan 43,7 milyon tona yükseleceği öngörüsünde bulunan FAO, nihai stokların10,5 milyon tondan 8,3 milyon tona düşebileceğini belirtti.