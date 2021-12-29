Türklerin korkusu enflasyon ve yoksulluk

Halkın enflasyon korkusu sağlığa dair kaygılara bile vakit bırakmıyor. Markete her gittiğinde yeni bir zam gören Türk vatandaşları global araştır-maya göre enflasyon korkusunda 25 ülkeyi geride bırakarak ilk 3’e giriyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Global araştırma şirketi Ipsos'un aralık ayında 28 ülkede 19 bin kişi ile gerçekleştirdiği son anketine göre tüm dünya coronavirüsün yeni varyantı Omicron'dan endişe ederken Türk insanının en büyük endişesi enflasyon. Ipsos araştırmasında Türkiye vatandaşlarının enflasyon korkusunun yıl başına göre 15 puan birden arttığı ve 100 kişiden 44'ünün en büyük endişesinin enflasyon olduğu ortaya konuldu.

VİRÜS DE NEYMİŞ?

Dünya yeniden pandemi gündemine kilitlendi. Global olarak insanların yüzde 32'sinin en büyük endişesi Omicron. Oysa Türkiye'de durum hiç de böyle değil. Araştırmaya göre Türkiye'de yeni varyanta dair endişe dipte: Yüzde 20. Türkiye bu oranla Omicron'u pek dert etmeyen birkaç ülkeden biri. Çünkü anket sonuçları da net olarak ortaya koyuyor ki Türk insanının gündemi farklı; asıl derdi yoksulluk ve enflasyon. Enflasyon endişesinde Türkiye global ortalamayı ikiye katlayarak yüzde 44 ile Arjantin ve Polonya'dan sonra vatandaşları fiyat artışlarından en çok tedirginlik yaşayan 3. ülke olarak dikkat çekiyor.

İŞSİZLİK ENDİŞESİ ARTTI

Türkiye'de yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliğine dair endişe yüzde 40 ile global ortalamanın çok üzerinde. İşsizlik endişesi de yine yüzde 40 ile global ortalamanın 12 puan üzerinde. Ipsos, araştırma raporunda Türkiye'deki işsizlik endişesinin sadece son bir ayda 10 puanlık rekor bir artış gösterdiğinin altını çizdi.

Yüzde 78 “Yanlış yöne gidiyoruz” dedi

Araştırmada “Ülkenizdeki gelişmeler sizce iyiye doğru mu kötüye doğru mu gidiyor” diye de soruluyor. Aralık ayı sonuçlarına göre Türkiye'den katılımcıların yüzde 78'i “Ülkemiz yanlış yöne gidiyor” dedi.

Fiyatlar uçtu, zamlar sürecek

Ipsos'un enflasyonu merceğe alan 14 Aralık tarihli bir diğer araştırması ise Türkiye'de vatandaşların fiyat artışlarının devam edeceğini düşündüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye'den katılımcıların yüzde 75'i son 6 ayda fiyatlarda belirgin artış olduğunu söyledi. Bu oranla Türkiye Arjantin'den sonra halkı, fiyat artışlarını en çok hisseden 2. ülke oldu. 30 ülkede, 20 bin 504 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye'de “Fiyatlar gelecek 3 ayda artmaya devam edecek” diyenlerin oranı ise yüzde 42.