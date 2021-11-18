TÜRKONFED Başkanı Turan: İşçiye zam yapılması lazım, ben yaptım

TÜRKONFED Başkanı Turan, “40 yıldır iş hayatındayım böyle belirsizlik görmedim, bütçe bile yapamıyoruz” dedi. Turan, patronlara işçilerine ek zam yapmaları önerisinde bulundu.

Erdoğan SÜZER

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İş dünyasının çatı örgütlerinden TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Başkanı Orhan Turan, iğneden ipliğe gelen zamlar yüzünden ücretli çalışanların maaşlarında ciddi erime olduğunu, geçim sıkıntısının daha derin yaşanmaması için patronların işçilerine ara zam yapmaları gerektiğini söyledi.

Sahibi olduğu işletmelerde kendi çalıştırdığı işçilerine normal dönemlik zamların dışında ara zam yaptığını belirten Turan, bazı işletmelerin de zammın yanı sıra ilave prim uygulamasına gittiğini bildirdi. Turan, asgari ücretin enflasyon artışları dikkate alınarak artırılması gerektiğini de belirtirken, artan döviz kurları yüzünden Türkiye'nin Çin'den bile daha ucuz ülke haline geldiğini söyledi.

Kurlardaki aşırı yükselişten yakınan Orhan Turan, “40 yıldır iş hayatındayım böyle belirsizlik görmedim. Bütçe yapamıyoruz. Peşin vermeden mal alamıyoruz” dedi.

Merkezi İstanbul'da olan TÜRKONFED, 17'nci kuruluş yıl dönümünü Ankara'da kutlama kararı aldı. Yıl dönümü çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret eden TÜRKONFED yönetimi, Anıtkabir özel defterine ekonomi ve demokrasiye ilişkin beklentilerini yazdı. Ankara'da bir grup gazeteciyle sohbet toplantısında buluşan Başkan Orhan Turan, ekonomide yaşanan sıkıntılara ilişkin çarpıcı tespitlerde bulunup çözüm önerileri getirdi.

İşte Orhan Turan'ın mesajları:

“Faizi değil ülke riskini düşürmeliyiz. Riski düşürmediğiniz zaman fiyatlar artıyor. Fiyatlar artınca enflasyon, enflasyon artınca faiz artıyor. 4 yıldır üretim sektöründeyim bu kadar belirsizliğin olduğu dönem görmedim. Üretici firmalar fiyat oluşturamıyorlar. Ben 2022 yılının da böyle geçeceğini düşünüyorum. Türkiye'de ihracat yapmayan firmanın işi çok zor.

‘KUR ZAMLARI DAHA GELMEDİ’

Hani diyorlar ya kur artsın ihracat artar, cari açık kapanır, böylelikle kur dengeye gelir. Aylar sonra biz bunun acısını yaşayacağız. Daha bu yeni kurlarla henüz hammaddeler alınmadı, üretim yapılmadı. Bu kurlarla hammadde alıp üretim yaptığımızda fiyatlar daha da yükselecek.

‘PARASI OLMAYAN MAL ALAMIYOR’

Daha önce 90 gün vadeli aldığımızı malı senenin başında 30 gün vadeliye düşürdüler. Sonra peşin vermeye başladılar. Şimdi ön ödeme yapmazsan malı vermiyorlar. Bu ekonomiyi kilitliyor.

‘TÜRKİYE ÇİN'DEN BİLE UCUZ’

Türkiye şu anda dünyada en ucuz ülke haline geldi. Türkiye ucuz olmamalı. Çin'den daha ucuzuz. Ürün fiyatları olarak Çin'den ucuzuz. Çin'de kişi başına gelir Türkiye'yi geçti.

‘İŞÇİYE ARA ZAM VERİLMELİ’

İşverenlerin insanları enflasyona ezdirmesi lazım. Asgari ücret için bir rakam veremem ama, insanların çağdaşça yaşayabilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bir gelir elde etmeleri lazım. Onun dışında ara zam artık kaçınılmaz. Ben şirket olarak çalışanlarıma Ağustos ayında ara zam yaptım. Bazı işverenlerimiz ağustosta, temmuzda prim verdiler, maaş artışı yaptılar.

‘ÜNİVERSİTE AÇMANIN FAYDASI YOK’

Eğitim en büyük sorun. Nitelikli insan kaynağı olmadan dünyadaki rakiplerimizle rekabette başarılı olamayız. Türkiye'nin 400 bin tane bilişim teknolojilerinde insan kaynağına ihtiyacı var. Eğitim sistemini buna dönüştürmemiz lazım. Sanayinin ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirmeliyiz. Yoksa Artvin'de üniversite açmanın bir anlamı yok. Üniversite mezunlarında işsizlik oranı yüzde 37 ile rekor düzeyde.

‘KONUTTAKİ GAZI BİZ FİNANSE EDİYORUZ’

Biz sanayici olarak bireysel tüketicilerin konutlarında kullandığı gazı finanse ediyoruz. Enerji zamları sanayiciye yükleniyor. Biz aslında sanayiciyi cezalandırıyoruz. Üretme diyoruz. Enerjiyi yüzde 50 artırdığınız zaman benim maliyetim yüzde 15 artıyor. Ben de bunu zorunlu olarak fiyatlarıma yansıtıyorum. Sanayiciyi bu kadar da hırpalamamak lazım. Aksine sanayicinin önüne kırmızı halı döşememiz lazım.

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