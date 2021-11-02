TÜRKONFED: Doğalgaz zamları üretimi, ihracatı, enflasyonu vuracak

TÜRKONFED yazılı bir açıklama ile sanayiye yapılan yüzde 48,4'lük doğalgaz zammını eleştirdi. Üretim maliyetlerini artıracak bu zammın satış fiyatlarını da artırarak enflasyonu olumsuz etkileyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "İşletmelerimizin üzerindeki enerji maliyeti baskısı azaltılmalı" talebinde bulunuldu.

Sozcu.com.tr

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Kasım itibarıyla sanayiye yapılan yüzde 48,4’lük doğalgaz zammına bir tepki de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nden (TÜGİAD) sonra Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’ndan (TÜRKONFED) geldi.

TÜRKONFED’den yapılan yazılı açıklamada, son doğalgaz zammının üretim maliyetlerini, ihracatı ve enflasyonu olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Özellikle doğalgazda yaşanan son fiyat artışının sadece sanayi ve elektrik üretim odaklı olması, Türk sanayisi ve KOBİ’lerinin omuzlarına ilave yük bindirmekte, halihazırda yaşanmakta olan ham madde tedariki, emtia artışları ve navlun krizi ile beraber ele alındığında büyük zorluk oluşturmaktadır” denildi.

TÜRKONFED, “İşletmelerimizin üzerindeki enerji maliyeti baskısı azaltılmalı” talebinde bulundu.

‘SATIŞ FİYATLARINA YANSIYACAK’

Konfederasyon, işletmelerin maliyetinin yükselmesiyle birlikte satış fiyatlarının da artacağına vurgu yaptı.

Bu durum açıklamada şu ifadelerle yer aldı: “TÜRKONFED olarak bir süredir öngördüğümüz ve kamuoyunda dile getirdiğimiz fiyat artışları, işletmelerin maliyetlerini yükseltmektedir. Endişe ile takip etmekte olduğumuz bu durumun satış fiyatlarına ve buna bağlı olarak ülkemizin amansız mücadele verdiği enflasyona olumsuz etkisi kaçınılmazdır.”

Diğer taraftan Türk sanayisinin, verimli enerji kullanımını ne kadar artırabilir ise gelecekteki fiyat dalgalanmalarından da o oranda daha az etkileneceğinin vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi:

“TÜRKONFED olarak iklim değişikliği ile mücadele noktasında da son derece gerekli bir adım olan enerji verimliliğini önemsiyor, Yeşil Dönüşüm Komisyonumuz ile özellikle KOBİ'lerin geleceğine yönelik çalışmaları hızla sürdürüyoruz.

Bu mücadelede elimizdeki en önemli iki fırsatın enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Çünkü enerji verimliliği ile sağlanacak her tasarruf, ihtiyacımız olan enerjinin yenilenebilir şekilde ve ücretsiz tedariki anlamı taşımaktadır.”

TOBB DA ENFLASYONA VARGU YAPMIŞTI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, dün yaptığı açıklamada “Sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48 zam üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır” ifadelerine yer vermişti.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Türkiye’nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız” demişti.

GENÇ İŞ İNSANLARI DA ENDİŞELİ

TÜGİAD ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de dün yaptığı açıklamada, doğalgaz sanayi tarifesinde yılbaşından bu yana yüzde 148’e yaklaşan zammın üreticinin maliyet yükünü iyice ağırlaştırdığını söylemişti.

Çevikel, küresel arenada rekabet gücünün muhafaza edilmesi için karar vericilerin üretici dostu bakış açısıyla zamları gözden geçirmesi gerektiğini kaydetmişti.

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