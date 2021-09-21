TÜSİAD Başkanı: Avrupa’nın sınır bekçisi olmaktan vazgeçmeliyiz

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, hükümetin Avrupa ile yaptığı sığınmacı anlaşmasını "Kale Avrupası'nın sınır bekçiliği" olarak niteledi ve Türkiye'nin sığınmacılar için bir cazibe merkezi haline gelmesinin ilerleme hedeflerine aykırı olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Hükümetin Avrupa Birliği ile yaptığı ve sığınmacıların Avrupa’ya geçişinin engellenerek Türkiye’de kalmalarını öngören anlaşmaya iş dünyasından eleştiri geldi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, “Uluslararası iş bölümünde Türkiye'nin, içine kapanmış bir ‘Kale Avrupası’nın sınır bekçisi konumunda, sığınmacılar için bir cazibe merkezi haline gelmesi ilerleme hedeflerine aykırıdır” dedi.

‘AB İLE İLİŞKİMİZ REFORM ÇIPASI OLMAKTAN ÇIKTI’

TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu tarafından düzenlenen “Hırs ve Değerler Arasında Yarış: Kapitalizm, Liberalizm ve Demokrasi” başlıklı webinarda açılış konuşmasını yapan Kaslowski, “Türkiye açısından da demokrasinin sadece iç siyasette değil, stratejik dış politika kimliğinde de belirleyici olacağı bir döneme girildi. Kurallara dayalı liberal demokratik bir dünya düzeninin ve değerlerin parçası olmak Türkiye için hayati önemdedir” ifadelerini kullandı.

Hükümetin mevcut dış politikasını “Türkiye'nin; modernleşme çizgisine ve cumhuriyet ilke ve değerlerine dayalı, kısa vadeli alışveriş ilişkilerine göre değişkenlik göstermeyen, kriz-normalleşme döngüsünden kurtulmuş, kural temelli bir dış politika modeline dönmesi esas olmalıdır” sözleriyle eleştiren TÜSİAD Başkanı, “Şu anda genelde Batı ile, özelde ise AB ile ilişkilerimiz uzunca bir süredir ilerleme ve reform çıpası olmaktan maalesef çıkmış durumdadır” dedi.



‘TAMPON BÖLGE TASARIMI SONA ERMELİ’

“Bunun için de öncelikli olarak, söz konusu alışveriş ilişkisinin en temel unsurlarından biri olan göç konusunda Türkiye'nin AB için sığınmacılara karşı tampon bölge tasarımının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz” diyen Kaslowski, şöyle devam etti:

“Uluslararası iş bölümünde Türkiye'nin, içine kapanmış bir “Kale Avrupası”nın sınır bekçisi konumunda, sığınmacılar için bir cazibe merkezi haline gelmesi ilerleme hedeflerine aykırıdır. AB tarafının kuruluş ideallerine de aykırı olan bu konu yeniden müzakere edilmelidir.”

ALMANYA SEÇİMLERİNE İŞARET ETTİ

Türkiye-AB ilişkilerini üyelik ve entegrasyon perspektifine tekrar oturtmanın ana hedef olması gerektiğini vurgulayan Kaslowski, bu şekilde ilke ve değerler temelinde bir dış politika çizgisine dönüşün mümkün olabileceğini söyledi.

TÜSİAD Başkanı, AB'nin bu politikasında belirleyici ülke olan Almanya'da yaklaşan genel seçimlerden çıkacak sonuçların doğru değerlendirilmesinin de yeni bir fırsat olabileceğini dile getirdi.

TÜSİAD Başkanı ayrıca, “Yeni dönem transatlantik ilişkilerinde demokrasinin belirleyici olması iradesi de bu açıdan oldukça umut vericidir” ifadelerini kullandı.

Forumda, Financial Times gazetesi yazarı ve baş ekonomi yorumcusu Martin Wolf da bir konuşma yaptı.

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