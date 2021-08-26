UBER soruşturmasında bilirkişi raporu: Haksız rekabet oluştu

Araç çağırma uygulaması UBER hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda UBER'in haksız rekabet koşulları oluşturduğu iddia edildi.

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Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi’nin haksız rakabet iddiasıyla UBER hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma dosyasına bilirkişi raporu hazırlandı.

Bilirkişi raporunda UBER’in haksız rekabet koşulları oluşturduğu yer aldı. Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli, “UBER kendi taksimetre tarifesini uyguluyor, kamu gücünü ve denetimini de pek kabul eden bir yaklaşım tarzı içerisinde değil” dedi.

CEZA DAVASI DA İSTEDİLER

Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi daha önce haksız rekabetin tespiti için UBER hakkında İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmuş ve davayı kazanmıştı. Bunun üzerine kooperatif aynı konuda ceza davası açmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na UBER Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmet Limited Şirketi (Barış İzmirli ile Rfancois Pascal Chadwick) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcı, haksız rekabet hükümlerinin oluşup oluşmadığının tespiti için bilirkişi raporu düzenlenmesini istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Düzenlenen 16 sayfalık bilirkişi raporuna göre UBER Türkiye’nin almış olduğu D2 yetki belgesini amaç ve kapsamı dışında kullandığı, yani ‘Haksız rekabet’ hükümlerinin oluştuğu tespit edildi.

Bilirkişi raporunda, şikayetçi tarafın tarifeli yolcu taşıma kapsamında faaliyet gösterdiği, UBER Türkiye’nin D2 yetki belgesine sahip olduğu, ticari ve tarifesiz taşıma olduğu kaydedildi.

Raporun sonuç kısmında; “UBER Türkiye’nin yasal hak olarak aldığı D2 Yetki belgesini amaç ve kapsamı dışında tarifeli taşımacılıkta kullanmak süretiyle, ‘İş şartlarına uymamak, özellikle kanun veya sözleşmeye, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayan dürüstlüğe aykırı davranmış olur’ fiilini gerçekleştirdiği sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Öte yandan UBER Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmet Limited Şirketi adına hakkında suç duyurusunda bulunulan Barış İzmirli’nin de savcılık tarafından alınan ifadesinde kendisinin yetkili kişi olmadığını söylediği öğrenildi. (DHA)

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