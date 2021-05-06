Uğur Şahin’in şirketi BioNTech’in hisselerinde deprem

Dünya genelinde Covid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması yönünde talepler artarken, ABD’de Joe Biden yönetiminin bu talebe destek vereceğini açıklamasıyla süreç yeni bir boyut kazandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin ABD'nin önerisini konuşmaya hazır olduğunu söyledi

“ABD'nin Covid-19 aşılarındaki fikri mülkiyet korumasından feragat edilmesi önerisinin krizi çözmeye nasıl yardımcı olabileceğini tartışmaya hazırız” diyen von der Leyen, “Ancak kısa vadede tüm aşı üreticisi ülkeleri ihracata izin vermeye ve tedarik zincirlerini bozan önlemleri kaldırmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

BIONTECH HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

ABD'li Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısını geliştirip üreten ve bu yıl 26 milyar dolarlık satış geliri hedefleyen Almanya merkezli BioNTech hisseleri, Ursula von der Leyen'in açıklamasının ardından sert değer kaybetti.

Uğur Şahin'a ait olan şirketin hisselerinde değer kaybı bir ara yüzde 17'yi aştı.

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