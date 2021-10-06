Uluslararası şirketlere İrlanda kıyağı: Küresel vergi yüzde 15’le sınırlı kalacak

Uluslararası şirketlerden "en az yüzde 15" vergi alınması için hazırlanan küresel vergi düzenlemesinin taslağından "en az" ifadesi İrlanda'nın muhalefeti sayesinde çıkarıldı.

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Uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi için ortak kurallar belirlemeyi hedefleyen küresel kurumlar vergisi müzakerelerinde son aşamaya girilirken taslak belgede daha önce “en az yüzde 15” olarak tarif edilen vergi oranından “en az” ifadesinin çıkartıldığı öğrenildi.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, bu değişiklikle birlikte anlaşma önünde en büyük engel olan İrlanda’nın muhalefeti muhtemelen aşılmış oldu.

EN AZ İFADESİ ÇIKARTILDI, CUMA GÜNÜ TAMAMLANACAK

Bir kaynak son taslakta “en az” ifadesinin çıkarıldığını söylerken, bir diğer kaynak verginin yüzde 15 olarak belirlenmesinin neredeyse kesin olduğu bilgisini verdi.

Ay sonunda yapılacak G20 zirvesinde kabul edilmesi öngörülen taslağa nihai hali vermek için yürütülen müzakerelere 140 ülke katılıyor. Müzakerelerin Cuma günü tamamlanması planlanıyor.

İRLANDA’NIN MUHALEFETİ VERGİ ORANINI SINIRLANDIRDI

Şimdiye kadar 140 ülke arasından 134’ü görüşmelerde “en az” yüzde 15 vergi getirilmesini destekledi.

Ancak pek çok uluslararası şirketi düşük vergi oranlarıyla kendisine çeken İrlanda vergi oranının yüzde 15’in üzerine çıkacağı kaygısıyla anlaşmaya karşı çıkmıştı. Vergi oranının yüzde 15 olarak belirlenmesi büyük ihtimalle İrlanda’nın anlaşmaya katılmasının önünü açacak. (REUTERS)

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