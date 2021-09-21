Ünlü Yatırım Holding yatırım bankası kurmak için BDDK’ya başvurdu

Ünlü Yatırım Holding A.Ş 'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 300 milyon TL sermayeli yatırım bankası kuruluşuna izin almak amacıyla 20 Eylül 2021 tarihinde BDDK'ya başvuruda bulunulduğu belirtildi.

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Ünlü Yatırım Holding 300 milyon lira sermayeli yatırım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuruda bulundu.

Şirket açıklamayı dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı.

Bu yılki halka arzından sonraki iki yıl içinde yatırım bankası kurmak istediğini daha önce açıklayan Ünlü Yatırım Holding, haziran ayında işlemler için danışmanlık vermesi için PwC ile anlaşmıştı.

1996’DA KURULMUŞTU

Şirket, Türkiye piyasalarına yatırım yapacak yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmak üzere, İstanbul’da, 1996’da Dundas Ünlü & Co olarak kurulmuştu.