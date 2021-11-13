Üreticileri ziyaret eden CHP’li Gürer’den Pakdemirli’ye: Gerçekleri görmek istiyorsa köylere gelsin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan yem fiyatları karşısında süt ineklerini kesime vermek zorunda kalan üreticilerin sorunlarını dinledi.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Kahveci Köyü'nde süt inekçiliği ve besicilik yapan yetiştiricilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

YEM ALAMADIKLARI İÇİN HAYVANLARINI SATIYORLAR

Gürer'e dert yanan besiciler, başta yem olmak üzere girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle süt ineklerini satmak zorunda kaldıklarını belitti. Daha önce 15 büyükbaş hayvan yetiştirdiği ahırının önünde Gürer'e sorunlarını anlatan bir yetiştirici, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle tüm hayvanlarını satmak zorunda kaldıklarını ve ahırda şu anda 3 tane kazdan başka bir şey kalmadığını söyledi.

Yem parasını ve çektikleri kredi taksitlerini ödeyemedikleri için hayvanlarını satmak zorunda kaldığını belirten yetiştirici, “Traktörümü de bir arkadaşa kefil olduğum için bağladılar. Arkadaş borcu ödemez ise traktör de elde gitmiş olacak” dedi.

“TEZEK BİLE BULAMAYACAĞIZ”

Kışın ısınmak için kömür alacak durumlarının olmadığını anlatan köylü, “Tezek yakmayı düşünüyorduk. Hayvanlarımız olmadığı için tezek de bulamayacağız. Ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz” diye konuştu.

Süt ineklerini satmak zorunda kalan yetiştiricinin eşi ise işsizlikten yakındı. Halı dokuyarak 3 çocuğunu okuttuğunu ve üçünün de üniversite mezunu olduğunu söyleyen dertli anne, “Ne yazık ki üçü de iş bulamadı. Torpille olanlar kamu kurumlarına yerleşti ama benim halı dokuyarak okuttuğum 3 çocuğum iş bulamadı” diyerek dert yandı.

OĞLUNU NİŞANLANDIRMAK İÇİN SATTIĞI KOYUNLARIN YERİNE YENİSİNİ ALAMADI

Kahveci köyünde küçükbaş hayvancılık yapan bir başka yetiştirici ise “Oğlumu nişanlandırmak için koyunları satmak zorunda kaldım. Başka gelirimiz olmadığı için yerine yenilerini alamadık. Zaten koyunlar da para etmiyor” şeklinde konuştu.

2017'de 17 bin liraya satın aldığı büyükbaş hayvanlarını bugün 8-10 bin liradan satmak zorunda kalan bir başka köylü ise hayvancılığın geldiği son noktayı, “Bu köyde hayvancılık yapanların yüzde 70'i maliyet artışları nedeniyle satmak zorunda kaldı. Diğerleri de kısa zamanda müşteri bulursa hemen satacak” sözleriyle anlattı. Yetiştirici, Kurban Bayramı'nda 300'e yakın büyükbaş hayvanın satıldığı köylerine yeni gelen hayvan sayısının 50'de kaldığını belirtti.

YEM ALAMADIĞI İÇİN HAYVANLARINI DAĞA SÜRDÜ

Yemin torbasının 180 liraya çıktığını ve bu nedenle yem alamadıklarını belirten vatandaş, “40 civarında hayvanım kaldı. Yem veremediğim için dağa sürdüm. Kar yağana adar otlayacaklar. Yem verme şansınız kalmadı” dedi.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu anlatan vatandaş, “Bunların tedavileri ve bakımları insanların tedavisinden daha zor. İlaçlar insanlarınkinden daha pahalı. 60 lira olan yem 180 liraya dayandı” sözleriyle dert yandı.

“1 BARDAK AYRAN 4 LİRA, SÜT 2 LİRA 80 KURUŞ”

1 bardak ayran 4 liraya satılırken kendilerinin 2 lira 80 kuruşa süt satmak zorunda kaldıklarını anlatan köylü, ulusal süt konseyinin belirlediği 3 lira 20 kuruşluk süt fiyatının hiçbir yerde uygulanmadığını belirtti.

Süt hayvanına günlük 7-8 kilogram karışımlı yem vermek gerektiğini ifade eden vatandaş, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle bunu yapamayacak duruma geldiklerini belirterek, “Böyle giderse süt sorunu yaşanacak gibi görünüyor. Ben evdeki samanı ve yoncayı satsam süt satmaktan daha avantajlı olurum. Hayvanlara vermek için tuttuğum samanı yoncayı satmak daha karlı olur” diye konuştu.

“KÖYLERDE SORUNLAR KATLANARAK ARTIYOR”

Süt inekçiliği yapanların ve besicilerin sorunlarını dinleyen CHP'li Gürer, “Köy ve kasabalarda sorunlar katlanarak artıyor. Ülkenin geleceği adına siyasi iktidar masa başında oturmak yerine sorunları yerinde görmeli” dedi.

Besicilik, süt inekçiliği ve çiftçiliğin çok sıkıntılı bir sürece girdiğine değinen Gürer, “Köylere geldiğimizde görüyoruz ki besicilerin, çiftçilerin durumu içler acısı. Maliyet artışı çiftçiyi zora soktu. Bize sürekli dert yanıyorlar ve sorunlarına çözüm istiyorlar” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİLER MUTLU” DİYEN BAKANA TEPKİ GÖSTERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ‘çiftçiler mutlu’ şeklindeki açıklamalarını da eleştiren Gürer, “Biz köylerde yaşayanların mağduriyetini yerinde görüyoruz. Bir yerde çiftçi baba hayvanlarını sattığı için nasıl geçineceğini, anne ise halı dokuyarak okuttuğu 3 çocuğunun işsiz kalmasını dert edinmiş. Küçükbaş hayvancılık yapan ise nişanlandırdığı çocuğu için sattığı koyunlarını yerine koyamadığı için hayvancılık yapamadığını anlatıyor. Ahırlar var ama içinde hayvan kalmamış. Kırsalda da sorunlar katlayarak artıyor” dedi.

GIDA KRİZİ UYARISI

Tarım Bakanı Pakdemirli'nin “Hayvan varlığı bakımından Avrupa'da birinciyiz” şeklindeki açıklamasını da anımsatan Gürer, “Kağıt üzerinde öyle olabilir ama gidip köylere baktığımızda gerçekler çok farklı. Ahırlarda hayvan kaymamış, süt inekleri bile kesime gidiyor” diye konuştu.

Köylerdeki olumsuz tablonun ileride gıda sıkıntısına dönüşebileceği uyarısında bulunan Gürer, “Köylerde yaşayan ve üreticilik, yetiştiricilik yapan insanlara iktidarın sahip çıkması gerekiyor. Zaten sınırlı sayıda insanın kaldığı köylerde durum böyle giderse ileride daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.

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