Üreticinin enflasyonu yüzde 45.5’e yükseldi

TÜİK ağustos ayına ilişkin üretici enflasyonunu açıkladı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 2.77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28.51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31.34 yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Ağustos’a ilişkin açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), üretici enflasyonundaki artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre Yİ-ÜFE, 2021 Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 2.77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28.51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31.34 arttı.

ENERJİDE YILLIK YÜZDE 59.39 ARTIŞ

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31.81, imalatta yüzde 45.37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 48.39, su temininde yüzde 28.61 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 54.71, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.12, dayanıksız tüketim malında yüzde 31.49, enerjide yüzde 59.39, sermaye malında yüzde 27.48 artış olarak gerçekleşti.

ALT SEKTÖRLERDE DEĞİŞİM

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2.72 imalatta yüzde 1.24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19.53, su temininde yüzde 0.90 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2.12, dayanıklı tüketim malında yüzde 1.07, dayanıksız tüketim malında yüzde 0.94, enerjide yüzde 9.77, sermaye malında yüzde 0.45 artış olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK ARTIŞ GİYİMDE

Yıllık en düşük artış; yüzde 10.77 ile giyim eşyası, yüzde 12.38 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 12.73 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 100.27, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 92.19, ham petrol ve doğal gaz yüzde 82.69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Öte yandan aylık azalış; yüzde 3.11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1.05 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 0.14 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 19.53, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 6.61, metal cevherleri yüzde 5,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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