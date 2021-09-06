Varacakları nokta Talibanlaşmaktır

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak “İktidarının ilk döneminde AB’ye uyum yasaları için seferber olan AK Parti ve Tayyip Erdoğan, bugün Taliban ile yakınlaşırken, toplumu ve sosyal medyayı da Taliban’a uyum yasalarıyla dizayn peşinde” dedi.

Başak KAYA

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Toprak, şunları kaydetti:

■ Her alanda hızla irtifa kaybeden iktidar ittifakı ve başındaki Cumhurbaşkanı, artık çaresizlik içinde, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki soğuk savaş dönemi söylemlerine sarılıyor. Ülkemizde komünizm tehdidinden söz ediyor. Rize-İkizdere'de bahçesine, dağına, deresine sahip çıkan köylüleri komünist-bozguncu ilan ediyor. Bununla da kalmayıp kendilerinin uydurup yarattığı sanal ‘yalan terörü' kavramıyla, ülkede yeni bir korku atmosferi yaratmayı planlıyorlar.

SUÇ İCAT EDİYORLAR

■ Bu kez sosyal medya paylaşımları üzerinden terör suçu icat etme, sosyal medya izleme ve takip komitesi kurup, söze, yazıya, düşünceye kelepçe vurma hazırlığındalar. Üreticiyi terörist, hal esnafını gıda teröristi, sosyal medya kullanıcılarını yalan teröristi ilan eden bir zihniyetin varacağı nokta Talibanlaşmaktır!

■ Bu ülke karanlık heveslere, uyduruk terör suçu icatlarına, teslim olmayacak. Bu millet, maaşlı troll ordusu besleyenlere yanıtını oylarıyla sandıkta verecektir.