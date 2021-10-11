‘Varlık Barışı’nın kime hizmet ettiği belli oldu’

Türkiye’den birçok kişinin servetlerini vergi cennetlerine taşıdığının ortaya çıktığını belirten CHP'li Erdoğan Toprak, iktidarın döviz bozdurma çağrısı yaptığı vatandaştan özür dilemesini istedi.

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CHP'li Erdoğan Toprak, iktidarın servet aktardığı yandaşlarının bile iktidara güvenmeyip, paralarını vergi cennetlerine taşıdığının Pandora Belgeleri'yle ortaya çıktığını belirterek, “Vatandaşa, altınını, dövizini bozdurma çağrısı yapanlar, milyar dolarlarını vergi cennetlerinde istifleyenlere defalarca servet affı çıkarttıkları için milletten özür dilemelidir” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATTILAR

Pandora Belgeleri'nin ortaya çıkması ile demokratik ülkelerde yargının soruşturma başlattığını vurgulayan CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı, Erdoğan Toprak şunları söyledi: “Türkiye'de bugüne kadar en kapsamlı servet ve vergisiz kazanç afları, AKP hükümetlerince 7 kez çıkartılan Varlık Barışı adı altındaki servet affı yasalarıyla gerçekleştirildi. 2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2019 ve sonuncusu 2021 yılbaşında uygulamaya giren yasalarla, yurtdışındaki 200-300 milyar dolar arasında olduğu hesaplanan varlıkların ülkeye getirilip, ekonomiye kazandırılacağı vaat edildi.”

Toprak, asgari ücretli bile gelir vergisi öderken iktidarın, Varlık Barışı adı altında çıkardığı yasalarla milyarlarca dolarlık servet sahiplerine kazancın kaynağını sormama, vergi talep etmeme, inceleme-soruşturma açmama taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

İKTİDARA YAKIN İSİMLER

Pandora Belgeleri'nde Türkiye'de adı geçenlerin büyük bir kısmının AKP'ye yakın isimlerden oluştuğunu belirten Toprak, Pandora Belgeleri sayesinde incelenen milyonlarca belgeyle pek çok ülkedeki siyasilere, iş insanlarına, ait vergiden kaçırılan servetlerin vergi cennetlerine aktarıldığının ortaya çıktığını söyledi. Toprak, “Türkiye'den 220 ismin belgelerde yer aldığı açıklandı. Açıklanan isimlerin önemli bölümünün hazine ve döviz garantili, davet usulüyle verilen kamu ihaleleriyle kamu-özel işbirliği projelerinden, kamu bankalarının milyarlarca dolarlık kredilerinden beslenen iktidara yakın yandaş müteahhitler, medya patronları olması bir tesadüf mü” diye sordu.

İktidara güvenmedikleri için servetlerini ülkeden çıkardılar

CHP'li Erdoğan Toprak, “Anlaşılan bu kişiler bu iktidara güvenmedikleri için elde ettikleri servetleri, yüz milyonlarca doları, vergi cennetlerine taşımışlar. Dövizler, altınlar yurtdışına götürülmüş, malikanelere, lüks gayrimenkullere, yatlara, hesaplara yatırılmış. Yüz milyonlarca dolar, bir yerlere bağışlanmış! Bu bağışlar, komisyon mu, haraç mı” diye sordu.

2006'da Kurumlar Vergisi Kanunu'nunda yapılan değişiklikle vergi cennetlerine gönderilen paralardan yüzde 30 vergi kesileceğini belirten Toprak, “Ancak iktidar, nedense yasa uyarınca yayınlanması gereken vergi cenneti ülkeler listesini bugüne kadar yayınlamadığı için, bu madde 15 yıldır uygulanmıyor” diye konuştu.

“Vergisiz, kayıt dışı milyarlara kılıf uyduruyor”

CHP'li Erdoğan Toprak, “İktidar, kendi çıkardığı yasayı çiğneyip, Varlık Barışı adı altında vergisiz-kayıt dışı milyarlara kılıf uyduruyor. Sokakta kağıt toplayanların depolarını basıp üç kuruşlarına göz diken, ceza yağdıran, tutuklayan iktidar, diğer yanda kağıt üzerindeki şirketlerle milyar dolarları vergisiz yurtdışına çıkaranlara dokunmuyor. Yandaş müteahhitler, patronlar da artık iktidarın gidici olduğunun haksız kazançların, servetlerin hesabının sorulacağının farkındalar ve yurtdışına kaçış yolundalar” ifadelerini kullandı.