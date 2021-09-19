Vasıfsız işçinin maaşı hemşire aylığını geçti

Kamuda taşerondan kadroya geçen ilkokul mezunu temizlik işçileri, güvenlik görevlileri 4 bin 400 lira maaş artı ikramiye alıyor. Hemşire maaşları ise 4 bin 500 lira.

Ali Ekber ERTÜRK

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Kamuda taşeron elemanı olarak çalışırken kadroya geçen vasıfsız işçilerin aylıkları, hemşirelerin aylıklarını geçti, doktorların maaşına yaklaştı. Ankara'da önemli bir devlet hastanesinde bu şekilde çalışan ve aralarında ilkokul mezunlarının da olduğu temizlik işçileri, güvenlik görevlileri ve kayıt elemanları 4 bin 400 lira maaş alıyorlar. Bu elemanlar, sendikal hakları olarak yılda 2 kez 4 bin lira ikramiye, 9 bin lira da tediye ücreti alıyorlar. Böylelikle bu çalışanların aylıkları 6 bin lirayı buluyor. Covid'le mücadele eden hemşire maaşları ise 4 bin 500 lira. Doktorların ise sabit ek ödeme dahil ellerine 8 bin lira para geçiyor.

YAMALI BOHÇA GİBİ

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine, hemşire özlük haklarının “yamalı bohçaya” döndüğünü belirtti. Çelik, özlük haklarına yönelik sorunlarını ve çalışma koşullarını Sağlık Bakanlığı'ndan talep ettiklerini ifade etti.

“Hemşirelerin özlük hakları 3600'e göre düzenlenmeli”

Prof. Çelik, hemşirelerin yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkum edildiğini belirterek şöyle dedi: “Yetkililerden, kamu ve özel sektörü ayırımı yapmaksızın, bir an önce hemşirelerin ücret ve özlük haklarını, insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye getirmesini talep ediyoruz. Bunun için hemşire özlük haklarının 3600 ek göstergeye göre düzenlenmesini istiyoruz.”