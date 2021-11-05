Vatandaş 5 liralık peynir 3 liralık da zeytin alıyor

Burhanettin Bulut, Adana’da bakkalları dolaşıp, “Veresiyede durum nasıl” diye sordu. “Borçlar ikiye katlandı. Dükkandaki malların ederinden çok, müşterilerden ala-cağımız var” yanıtını aldı.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, mahalle bakkalının defterinden yola çıkarak dar gelirli vatandaşın ve bakkal esnafının durumunu gözler önüne süren çarpıcı tespitlerde bulundu. Zincir marketlerin arasında ekonomik olarak ayakta kalma mücadelesi veren bakkal esnafının iki ayrı defter tutmak zorunda kaldığını belirterek, “Biri tahsil edilememiş, edileceğine umut kalmayan veresiye defteri diğeri de güncel veresiye defteri. Vatandaş 5 TL'lik peynir, 3 TL'lik zeytin alıyor. Bakkaldan çıkarken utandığından cebine koyup öyle götürüyor” dedi.

Esnaf, “Borç defterlerinin durumu nasıl?” diye soran Bulut'a, vatandaşın borçlarının ikiye katlandığını, ödeyemeyenlerin dükkana uğramadığını, işlerin yarı yarıya düştüğünü belirtti. Fiyatların aşırı pahalı olduğunu ifade eden esnaf şunları kaydetti:

■ 80 TL'ye sattığım ayçiçek yağını 95 TL'den aldım. Ayçiçek yağı şu anda 105 TL oldu. Peynirin kilosu 70 TL'ye çıktı. Vatandaş 5 TL'lik peynir, 3 TL'lik zeytin alıyor. Vatandaş alırken ben utanıyorum. Vatandaş da bakkaldan çıkarken utandığından cebine koyup öyle götürüyor. Biz üzüldüğümüzden veresiye veriyoruz. Veresiye vermezsek, insanlar o günü aç geçiriyor.

■ Parası olmayanlar bize, parası olanlar zincir marketlere gidiyor. Mal bittiğinde yerine yenisini koyamıyoruz. Satarken de zarar ediyoruz. Dükkandaki ürünlerin ederinden çok, vatandaşlardan alacağımız var. Artık vereseye vermemeye başladık. Borçları almak için bazen vatandaşın kapısına gidiyoruz. Tepkiyle karşılaşıyoruz.

■ Ayak üstü gelenlere satış yapıyoruz. Veresiye veremiyoruz. Borçla verdiğimiz zaman fiyatlar sabit kalmıyor. 2 TL'ye aldığımız malı ertesi gün 3 TL'ye alıyoruz. Fiyatlar aydan aya değil, günden güne değişir hale geldi.

■ Pandemi döneminde hiçbir destek alamadık. Kredi çektik, faiziyle beraber geri ödemeye çalışıyoruz.