Vatandaş borcu borçla kapatıyor

Salgının da etkisiyle geçinmekte zorlanan vatandaşların çaresiz kalarak kredi kartı ve kredilere yüklenmesi, zaten yüklü olan borçlarının daha da katlanmasına neden oluyor. Türkiye'de 79.8 milyon adet kredi kartı, 141.5 milyon adet banka kartı ve 50 milyon adet de ön ödemeli kart olmak üzere 271.3 milyon kart kullanılıyor. Mayıs ayı itibarıyla 34 milyon 536 bin kişinin de bankalara 905 milyar lira bireysel kredi borcu var. Kredi kartı borçlularından 36 bini, bireysel kredi borçlularından da 108 bini borcunu ödeyemedi. Sadece mayıs ayında günde ortalama 106 milyon TL ihtiyaç kredisi kullandırıldı. Halkbank'tan son 3.5 yılda 3 milyon adet daha kredi kartı talep edildi.

BATAĞA SÜRÜKLENİYORLAR

Son iki yılda 5.2 milyon da bireysel, taşıt ve konut kredisi başvurusu yapıldı. CHP Adana Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Veriler ekonomik durumun ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Vatandaş borcu borçla kapatmaya çalıştıkça daha büyük borç batağına saplanıyor” dedi.

Sümer, Halkbank'ın hesapları ele alınırken kredi kartı ve borçlularının sayısını sordu. Halkbank bu sorulara yazılı yanıt gönderdi. Yanıtta, 1 Ocak 2019 ve 30 Haziran 2021 tarihleri arasında bankaya ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi olmak üzere 5.2 milyon adet kredi başvurusu yapıldığı, 1 Mart 2018 ve 30 Haziran 2021 tarihleri arasında ise 3 milyon adet kredi kartı başvurusu olduğu açıklandı.

MAAŞ YETMİYOR

Kamu bankalarından sadece biri olan Halkbank'ın açıklamasının halkın içinde bulunduğu ekonomik durumu gözler önüne serdiğini vurgulayan Sümer, şunları söyledi:

“Vatandaş borcu borçla kapatmaya çalıştıkça daha büyük borç batağına saplanıyor. Kimse aldığı maaşla geçinemiyor ve hane gelirine ekstra sağlayacak yollar deneniyor. Bunların başında ise kredi kartları geliyor. Milyonlarca kredi kartı mağduru da var. Buna rağmen Halkbank'a son 3 sene içerisinde 3 milyon adet kredi kartı başvurusu yapılmış.”

79.8 MİLYON KREDİ KARTI 905 MİLYAR DA BORÇ VAR

Türkiye'de 79.8 milyon adet kredi kartı, 141.5 milyon adet banka kartı ve 50 milyon adet ön ödemeli kart olmak üzere 271.3 milyon kart kullanılıyor.

Mayıs ayı itibarıyla bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı ise 36 bin. Mayısta piyasaya dağıtılan 371 bin kredi kartının 83 binini daha önce hiç kredi kartı olmayanlar aldı. Geri kalan 288 bini ise zaten kredi kartı olan kişilerce alındı. Mayıs ayı itibarıyla konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden oluşan bireysel kredi borcu bulunan 34 milyon 536 bin kişi bulunuyor. Toplam borç ise 905 milyar TL.