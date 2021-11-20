Vatandaş cebindekinin erimemesi için çabalıyor

Ekim ayı enflasyonuyla hesaplanan reel faiz oranı yüzde -4.9’a kadar geriledi. Bankacılar, rekor seviyelerin dahi dövize yönelimi engelleyemediğine dikkat çekiyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Merkez Bankası'nın (TCMB) 1 puanlık son faiz indirimi TL mevduat faizlerine anında yansıdı. Kamu bankaları TL mevduat faizini % 14'e, özel bankalar da % 15'e kadar çekti. TCMB'nin faiz indirim kararı sonrasında ekim enflasyonuyla (yüzde 19.9) hesaplanan reel faiz oranı ise yüzde -4.9'a geriledi. TCMB'nin politika faizini yüzde 15'e çekmesiyle Türk Lirası adeta serbest düşüşe geçti ve perşembe günü dolar 11.31 lira, Euro ise 12.82 lira ile rekor tazeledi. Bu yüksek seviyeler bazı tasarruf sahipleri için kâr satışı getirse de bankacılar vadeli TL mevduatlarını kapatıp 11 lira seviyesinden döviz mevduata geçenler olduğu bilgisini verdi.

2 HAFTADA 2.4 MİLYAR $

TCMB verilerine göre, 5 ve 12 Kasım haftalarında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 2.4 milyar dolar artarak 235.17 milyar dolara yükseldi. Dolar kuru esas alındığında bu haftalardaki alımların ağırlıklı ortalama maliyeti 9.7232 lira seviyesindeydi. 19 Kasım'la biten hafta ise rekor üstüne rekor kıran dolar kuru ortalama 10.6280 lira seviyelerindeydi. Son hafta döviz mevduatlarında alım veya satış yönlü gelişmeler ise TCMB'nin önümüzdeki perşembe günü açıklayacağı haftalık verilerden takip edebilecek. Döviz mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı ise yüzde 55.2'ye ulaştı.

İKİ KISKAÇ ARASINDA

Yüksek enflasyon düşük faiz ortamında faiz getirisinin negatif olması sebebi ile bireyler cebindeki az miktardaki yatırımın erimemesi için çaba gösterdiğini belirten ekonomist Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, “Faizin terk edilip doların ve altının tercih edildiği bu dönemde vatandaşın yoğun talebi de piyasanın yönünü belirlemede etkili olacak” dedi. Gündoğdu, enflasyon altında ezilen vatandaşların fiyatların artacağı korkusu ile tüketime yöneldiklerinin de görüldüğüne işaret ederek, “Bu iki kıskaç arasında kalan vatandaşın işi oldukça zor” yorumunu yaptı.

Baraj kapakları açıldı TL tamamen savunmasız

İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise son gelişmeleri değerlendirdiği sosyal medya mesajında, “Daha düne kadar Merkez Bankası'nın bir refleks gösterme, TL'yi güçlendirici bir hamle yapma şansı vardı. Bu, kâr satışlarını getiriyor, irtifa kaybını biraz yavaşlatıyordu. Şimdi adeta baraj kapakları açıldı, TL tamamen savunmasız kaldı” yorumunu yaptı. Faiz indiriminin yatırımları artıramayacağını öngören Kozanoğlu, “Bu toz duman arasında kimse yatırım yapmaz. Sadece döviz girdisi olmayan, düşük teknolojili düşük katma değerli yatırımlar biraz sıçrar. İnsanlar mal stoklamaya yönelir, bu enflasyonu daha fazla tırmandırır” dedi.