Vatandaş ekmek de alamıyor, altın da!..

CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, dükkan dükkan gezip dert dinledi. Kuyumcudan fırıncıya kadar tüm esnaf, alım gücündeki düşüş nedeniyle siftah yapamaz duruma geldiğini anlattı.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin dün Dağlıoğlu, Bey ve Havuzlubahçe mahallelerine gitti. Çarşı, pazarda esnafları dolaştı.

Vatandaşların nabzını tutan Şevkin, fırıncının da kuyumcunun da zorda olduğunu belirtti. Milletin alım gücünün oldukça düştüğüne dikkat çeken Şevkin, “Evlerde tencereler kaynamaz oldu. Millet ekmek de alamıyor altın da…” dedi. Fırıncı Yaşar Eser ise Şevkin'e “Ocak ayında 100 lira olan bir çuval un şimdi 190 lira… Günde 5 ekmek alan 2'ye 3'e düşürdü” diye dert yandı.

‘BU GİDİŞLE NASIL EVLENEYİM?'

Şevkin'in girdiği bir dükkandaki kuyumcu Abdurrahman Eser, “Eskiden evlenecek insanlar düğün için 200-300-400 gram altın alırdı. Artık mazide kaldı. İnsanlar 100 gram altını dahi alamaz hale geldi. 100 gram altın 50 bin liranın üzerinde” dedi. Şevkin, aynı dükkanda altınları seyreden Kadir Çağın adlı gence “Evlenecek misin, altın almaya mı geldin?” diye sordu. Şu yanıtı aldı: “Yok vekilim, nasıl evleneceğiz. Ancak bakıyoruz, altın alacak durumumuz yok. 2800 lira aylık maaş alıyorum. Ayda toplasam 5 gram altın alamam. Ekonomi bu şekilde giderse hiç evlenemeyeceğim sanırım.”

‘Faiz haram, paramla döviz alıyor, yükselince satıyorum'

İstanbul'da Halk TV muhabiri Dilan Alp, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından Kapalıçarşı'da esnaf ve vatandaşlarla söyleşi yaptı. Alp'in mikrofon uzattığı bir vatandaş elindeki poşet ve cebindeki doları gösterdi. Dilan Alp'in “Bozacak mısınız?” sorusuna “Bozacağım da biraz daha bekliyoruz” yanıtını veren vatandaş şöyle konuştu: “Döviz artışını bekliyordum. 8.80'ini bulursa bozacağız. Sabah 6'dan beri bekliyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimini kâr yapmak için bekliyorduk. Biz düşüreceğini biliyorduk. Cumhurbaşkanı söylemişti. Çünkü faize karşı. Faiz haram olduğu için bankaya yatırmıyoruz. Dolar'a Euro'ya koyuyoruz. O yüzden al-sat yapıyoruz.”