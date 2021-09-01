Vatandaş ekmek zamlarına tepkili: Buğday toplanmadan zam geldi!

Ülke genelindeki fırıncılar artan maliyetleri ekmek fiyatlarına yansıtırken, vatandaş ise en temel gıda ürününe gelen zamları tepkiyle karşılıyor. Samsun ve Sinop'tan sonra Kayseri'deki ekmek zammı da tepki çekti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülke genelinde özellikle un fiyatlarındaki artışlardan dolayı hemen her ilde zamlanan ekmek fiyatları, vatandaşın tepkisiyle karşılaşıyor. Artan pahalılıktan yakınan insanlar, en temel gıda ürününe gelen zamlardan şikayetçi.

Sellerle mücadele veren Sinop ve Samsun’da ekmeğe yapılan zamları eleştiren vatandaşlardan sonra, şimdi de Kayseri'deki ekmek zammı tepkilere yol açtı.

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası’nın üyelerine ilettiği fiyat tarifesi bilgilendirmesine göre, 1.50 TL'ye satılan 200 gram ekmeğe 25 kuruşluk zam getirildiği duyuruldu.

Ekmeğe gelen zammı sabah fırında öğrenen vatandaşlardan Mehmet Uyanık, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamasında, “Ekmeğin zammı daha buğday toplanmadan geldi. Vatandaş olarak pahalılıktan dertliyiz. Ekmek zammı kabul edilemez” dedi.

“Biz 2 kişi yaşıyoruz. Bizi fazla etkilemez ama çok fertle yaşayan aileleri etkiler” diyen Uyanık, “Birde ekmeği çok değişik fiyatlarla satanlar var. Fırınlar ekmeği bundan önce 1.5 TL'ye satıyordu, 1 TL'ye, 1.25'e satanlar da var. Ekmek fiyatlarının eşitlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

AFET BÖLGESİNDE ZAMMA TEPKİ

Öte yandan, özellikle un fiyatlarının artışından yakınan fırıncılar ise ülke genelinde ya ekmek fiyatlarını artırıyor ya da fiyatların artırılması için ilgili oda ve birliklere zam teklifinde bulunuyor.

İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 25 zam gelmesinin ardından il genelinde satılan ekmeğe de yüzde 20 zam teklifi sunulmuştu.

Un fiyatlarına gelen zammı gerekçe gösteren Samsun Fırıncılar Odası da ekmeğe zam yapmış; adedi 1.5 TL’den satılan ekmeğin fiyatı 2 TL’ye yükseltilmişti. Ekmek satan fırıncılar, zamdan haberi olmayan vatandaşların tepkisiyle karşılaşmışlardı.

Benzer şekilde 19 Ağustos tarihinde Sinop’ta da ekmeğe 25 kuruş ila 75 kuruş arasında zam yapılmış; bölgede yaşanan selden etkilenen vatandaş ise zamların ertelenmesini talep etmişti.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da ekmeğe bir yılda ikinci zam talebi

İlginizi Çekebilir Samsun'da ekmek 2 TL oldu: Vatandaş tepkili