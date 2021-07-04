“Vatandaş, gıdadan çok ambalajına para ödüyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda dışı malzemelerdeki fiyat artışının gıda fiyatlarına etkisinin belirlenmesi ve bu nedenle ortaya çıkan maliyet artışının en aza indirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. Gürer, TBMM Başkanlığı'na sunduğu Meclis araştırmasında, Türkiye'nin, tarım ve gıda sektöründeki zengin potansiyelini değerlendirmek için gıda ambalajı ve yan malzemelerle ilgili yerli sanayide de atılım yapması gerektiğine vurgu yaptı. Gürer, ekonomik sorunların neden olduğu gıda fiyatlarındaki artışın devam ettiğini, pandemi sürecinde gelir kaybı yaşayan yurttaşın ise gıda alımında ciddi daralmaya gittiğini ifade etti.

FİYATLAR YÜZDE 100 ARTTI

Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedenleri arasında ürüne konulan ambalaj, etiket; teneke, cam ve kavanoz kutuların bir kısmının ithal ediliyor olmasından kaynaklandığını anlatan Gürer, pandemi sürecinde gıda ürünlerindeki gıda dışı malzemelerin fiyatlarının yüzde 100'e varan oranlarda artığını vurguladı. Satın alınan ambalajlı gıdalarda sadece içindeki ürüne değil ambalajına, etiketine, içine konulan katkı maddelerine de bir ödeme yapıldığına işaret eden Gürer, bazen ödenen paranın yarısından fazlasının gıda dışı yardımcı malzemelere gittiğini belirtti.

KUR FARKI TETİKLEDİ

Konserve teneke, teneke kapak, cam, plastik ambalaj, plastik kapak, etiket, koli, bant, palet, yapıştırıcı, kapak bandı gibi yardımcı malzemelerin çoğunluğunun ithal olduğuna vurgu yapan Gürer, pandemi ile birlikte bunların döviz bazlı fiyatlarında yüzde 30'a kadar varan artışın olduğunu ifade etti. Sorunun ivedilikle ve sürdürülebilir çözümü açısından bu yardımcı malzemelerin yerli alternatiflerinin talebe yetecek seviyede olması gerektiğini söyleyen Gürer, ülkemizin ihracatta rekabetçi gücünün azaldığını belirtti.

GIDA AMBALAJI SANAYİSİNDE ATILIM YAPMAMIZ ŞART

Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin, tarım ve gıda sektöründeki zengin potansiyelini değerlendirmek için gıda ambalajı ve yan malzemelerle ilgili yerli sanayide de atılım yapması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu nedenle konunun detaylı olarak araştırılıp, üreteni, işleyeni ve tüketeni rahatlatacak, sorunu kapsamlı ele alıp maliyetleri de irdeleyerek çözüm bulunması ve önlemler alınması için Meclis araştırması ile süreç değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.