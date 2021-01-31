Vatandaşı her ay elektrik çarpıyor

2014 yılından bu yana vatandaşın elektrik faturası 2.2 kat, faturaya yansıyan dağıtım bedeli ise 3 kat arttı. 2014 yılı Ocak ayında 100 liralık bir faturada dağıtım bedeli 21 lirayken, bugün 68 liraya çıktı. TRT payı 1.57 liradan 2.20 liraya, elektrik tüketim vergisi de 3.90 liradan 5.50 liraya yükseldi. 15.27'lik KDV de 33.63 lira oldu.

CHP'nin Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2014'ten bu yana elektrik fiyatlarındaki değişimi ve 4 kişilik bir ailenin tükettiği 277 kilovat saatlik faturayı gözler önüne serdi. Buna göre Ocak 2014'te bir hanenin 277 kilovatsaat olan tüketimi 100 liralık fatura olarak yansırken, Ocak 2021'de aynı tüketim 220 lira 50 kuruş oldu.

DAĞITIM BEDELİ 3'E KATLANDI

2014'te 100 liralık elektrik faturasının 21.04 lirası dağıtım bedeli olurken 2021'de bu bedel 3 kattan fazla artarak 68.26 liraya çıktı. CHP'li Akın'ın çalışması ayrıca broşür haline de getirildi. Broşürde elektrik faturalarına yıllar içinde gelen zamlar yansıtıldı ve “Elektrik tüketimi bütçenizi sarsar, cüzdanınız için yüksek çarpma riski barındırır” uyarısı yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Enerji üretiminde de tüketiminde de önceliğimiz halkımız, esnafımız, çiftçimiz ve sanayicimiz olacak. Enerji verimliliğinde örnek uygulamalarımızla sanayicimize nefes aldırmamız gerekiyor” dedi.