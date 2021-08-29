Velilere kırtasiyede okul öncesi zam şoku

Okul hazırlığı hızlanırken, veliler kırtasiye ürünlerine gelen zammın şokunu yaşıyor. Yüzde 70’e ulaşan zamlarla asgari ücretin 5’te biri okul harcamasına gidiyor.

Başak KAYA

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Veliler ve öğrenciler, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim için hazırlığa başladı. İlk adres kırtasiyeler oldu. Ancak fiyatlar şaşkınlık yarattı. İki yıldır iş yapamayan kırtasiyelerde ürünler yüzde 30-70 arasında arttı. Silgili tek bir kalemin fiyatı bile 24 lira oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ailelerin fiyatlar nedeniyle kara kara düşündüğünü belirterek, “Bu yılki alışveriş tutarı en az 515 TL. Asgari ücretin 5'te biri, okul harcamasına gidiyor. Ekonomik eşitsizlik eğitim eşitliğine de darbe vuruyor. Asgari ücretli ve dar gelirli ailelerin çocukları matematiği kitaptan değil hayat pahalılığından öğreniyor” dedi. Ağbaba şunları söyledi:

FAHİŞ ARTIŞLAR VAR

“Enflasyonda yaşanan patlama ailelerin eğitim bütçesini de etkiliyor. Kırtasiyelerden alınan fiyat listeleri ve TÜİK verilerinde yer alan kırtasiye ürünlerinin fiyatları derlendiğinde, 2 yıl öncesine göre fahiş artışların yaşandığı görülmektedir. İktidar bu sorunu görmeli, gerekirse asgari ücretli ve dar gelirli ailelerin çocuklarının okul kırtasiye malzemelerini karşılamalıdır.”

KURŞUN KALEM FİYATI %70 ARTTI

Farklı markalardaki ürünlerin farklı fiyatlarının asgari oranı temel alındığında, bir adet silginin fiyatında 2 yıl öncesine göre yüzde 74, kurşun kalemin fiyatında yüzde 70 artış var. Bu yıl sadece 12 kalem kırtasiye ürünlerine ödenmesi gereken tutar ortalama 515 TL iken iki yıl öncesinde bu tutar 378 TL idi.