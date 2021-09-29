Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Yapılandırmada son gün 30 Eylül

Genel sağlık sigortası ve Bağ-Kur gibi borçların da yapılandırıldığı 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu'na ilişkin vergi borcu yapılandırma başvurusu 30 Eylül'de sona eriyor. Vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri ve MTV borçları yapılandırılabilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun ile sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, 30 Nisan 2021’den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer ‘ileri, 5510/Ek-5, Ek-6’ncı maddeleri ile 2925 Sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar yapılandırma kapsamında yer alıyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Yapılandırma başvuruları işverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/ SGM’ye, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye, Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/ SGM’ye 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Peşin veya iki taksitte ödeme; prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’nun, en son 1 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Kasım 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinecek. İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecek. Taksitle ödemelerde: taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecek.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

* Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar

* Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi

* Çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

* Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri

* Motorlu taşıt vergileri

* Trafik cezaları

* Seçim, nüfus, askerlik para cezaları

* Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları

* Gümrük Bakanlığı’nca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları

* İl özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları

* Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları

* Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları

BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi 30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamuya olan borçlar için tanınan başvuru süresi 30 Eylül 2021 günü sona erecek.

İNTERNETTEN VERGİ BORCU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi “www.gib.gov.tr” veya “e-devlet – www.turkiye.gov.tr” üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

Başkanlığın resmi internet sayfasında ( www.gib.gov.tr ) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 – 23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.