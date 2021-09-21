Veterinerin veresiye defterinde çiftçinin borcu 300 bin TL’yi aştı

Hayvancılık sektöründe yaşanan kriz nedeniyle çiftçiler hayvanlarını kesime gönderip üretimden çekiliyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Maliyet artışları altında ezilen ve zarar eden çiftçi borç batağına saplanmış durumda. Özellikle hayvancılık sektöründe yaşanan kriz nedeniyle çiftçiler hayvanlarını kesime gönderip üretimden çekiliyor. Büyükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin köylerinde hayvan varlığı son 14 yılda yüzde 75 gerilemiş durumda. Bölgedeki bir veterineri ziyaret ettiğini söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, veterinerin veresiye defteri tuttuğunu ve 300 bin TL'den fazla alacağının olduğunu kaydetti.

Veteriner hekimin bürosunda kalın bir defterin dikkatini çektiğini ifade eden Gaytancıoğlu, şöyle konuştu: “Bu defter ne diye sorduğumda bana ‘veresiye defteri' dedi. Ne kadar alacağı olduğunu sorduğumda ise 300 bin TL'den biraz fazla olduğunu ve eski işlerinin olmadığını söyledi. Bana büroyu 2007'de açtığını ve hemen Uzunköprü Tarım İlçe Müdürlüğü'nden ilçeye bağlı 53 köyün büyükbaş hayvan sayılarını istediğini anlattı. Gelen bilgiye göre, 2007'de Uzunköprü'de 25 bin büyükbaş hayvan varlığı mevcutmuş. 1 ay önce bir daha aynı bilgiyi talep etmiş, gelen bilgi her şeyi aydınlatıyor. 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla Uzunköprü'de büyükbaş hayvan sayısı 10 bin 500'e düşmüş. Yani 14 yılda hayvan sayısı yüzde 60 azalmış.”

KÖYLÜLER BIRAKIYOR

Hayvancılık yapan köylünün üretimden daha fazla çekildiğini dile getiren Gaytancıoğlu, Uzunköprü'de 3 büyükbaş çiftliğinin olduğunu ve bu çiftliklerde de toplam 4 bin hayvan bulunduğunu aktardı. Gaytancıoğlu, “Kısacası Uzunköprü'nün 53 köyünde 14 yılda büyükbaş hayvan varlığı yüzde 75 azalmış. Yerliyiz, milliyiz, diyenlere, çiftçimiz üretiyor diyenlere duyurulur” ifadelerini kullandı.

Yemde üreticiye destek verilmesi gerekiyor

Türkiye'de hayvancılığın çöküşe geçtiğini ve iktidarın bunu görmezlikten geldiğini vurgulayan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Uzunköprü'deki büyükbaş hayvan sayısının hızla azalmasının bunun kanıtı olduğunu belirtti. Köylülerin ayakta kalamadığını, büyük üreticilerin de benzer durumda olduğunu anlatan Gaytancıoğlu, 1 kilo yem fiyatının 1 litre süt fiyatını geçtiğini hatırlatarak üreticilere acil yem desteği verilmesi gerektiğini kaydetti.