Viyana ve Lizbon en çok tercih edilen şehirler arasında

ABD-Çin ticaret savaşları, yaşanılan pandemi süreci, uzaktan çalışma ve G20’nin küresel asgari kurumlar vergisi önerisi, iş ve yeteneğin küresel çapta yer değiştirmesine neden oluyor. Henley & Partners, Deep Knowledge Analytics ile ortaklaşa yapılan araştırma, iş endeksi yatırımına göre yaşanılacak en iyi şehirleri gözler önüne seriyor. Bu yeni endeks, uluslararası girişimcilerin, şirket sahiplerinin, profesyonellerin ve yatırım göç programları aracılığıyla ikamet edebilecekleri dünyanın önde gelen 25 başkentini ve şehrini sıralıyor.

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Endekste en üst sıralarda yer alan beş şehrin Londra, New York, Sydney, Singapur ve Zürih olduğu açıklandı. Araştırmada güvenlik, istikrar ve en iyi oturma programları kapsamında Viyana ve Lizbon'un en çok tercih edilen şehirler arasında bulunduğu belirtiliyor.

İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Çok uluslu firmaların merkezlerini kurmaları için popüler seçenekler arasında bulunan Portekiz'in, iş dostu politikaları ve üniversitelerinden ortaya çıkan üst düzey yetenekler sayesinde gelişen bir teknoloji sektörüne sahip olması, rezidans gayrimenkul projeleri nedeniyle Lizbon'a ilgi giderek artıyor.