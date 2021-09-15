Xiaomi’nin Avcılar’daki fabrikasında sendikalaşma kıyımı

Çinli Xiaomi'nin İstanbul Avcılar'da martta kurduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açılışına özel mesaj görderdiği fabrikada çalışan 170 işçi, Türk Metal'e üye olduğu için işten atıldı. 100 işçi dün geceden beri fabrika önünde eylemde. İşçiler eksik maaş, yatmayan mesailer ve çalışma saatlerinden şikâyetçi.

Gamze BAL

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Türkiye’de Mi, Redmi ve POCO markaları ile bilinen Çin sermayeli Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un İstanbul Avcılar'da kurduğu telefon fabrikasında, Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası’na üye olduğu için 170 işçi işten atıldı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türk Metal Sendikası İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, 20 gün önce kısmi iş durdurma eylemine başlayan işçilerin 3 gün önce de tamamen iş bıraktığını anlattı.

Akman’ın verdiği bilgiye göre, Avcılar’daki fabrikanın önünde dün geceden bu yana 100 işçi eylem yapıyor.

Akman, Türk Metal’in bugün saat 14.00’te İstanbul Şişli’deki Cevahir AVM önü başta olmak üzere, ülke genelinde 11 ilde eş zamanlı olarak işten çıkarmalara yönelik açıklama yapacağını söyledi.

ERDOĞAN AÇILIŞINA MESAJ GÖRDERMİŞTİ

Yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilen fabrikanın 2021 Mart’taki açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılmış; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açılışa mesaj göndererek “30 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrika 2 bin kişiye istihdam sağlayacak” demişti.

Mart ayında kurulan fabrikada sendikalaşma çalışmaları ise hızlı başladı.

Türk Metal Sendikası İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, nisan ayından bu yana fabrikadaki örgütlenme çalışmalarından sonuç aldıklarını, çalışanların yüzde 65’inin sendikaya üye olduğunu söyledi.

Akman, bundan rahatsız olan işverenin ise ilk etapta Kod 49’dan yani “İşçinin yapmakla yükümlü olduğu görevlerini kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi” suçlamasından işten çıkarmalara başvurduğunu anlattı.

20 gün önce bir işçinin daha işten atılmasıyla eylemlerin başladığını ve kısmi iş durdurmanın başladığı bilgisini veren Akman, “3 gün önce yeniden işten atılanlar oldu. Bu kez de sabah vardiyasına gelenler işbaşı yapmadılar. 3 günden beri üretime girmiyor bu arkadaşlar” diye konuştu.

‘ÜRETİM DÜŞTÜ, İŞVEREN PARAYLA DİRENÇ KIRIYOR’

Gelinen noktada 800 kişilik fabrikanın 100 çalışanının fabrika önünde eylemde olduğunu, beyaz yakalılarla birlikte mavi yakalılardan da üretime devam eden olsa da üretimin azaldığını söyleyen Akman, fabrikada günde 2 bin 600 telefon üretilirken, şu an üretimin 600 adede kadar düştüğünü dile getirdi.

Akman, işverenin direnç kırmak için bazı işçilere 200 TL verdiğini de aktardı.

‘MAAŞ EKSİK, MESAİLER YATMIYOR’

Akman’ın verdiği bilgiye göre, işe alınan çalışanlar asgari ücretin üzerinde bir maaşa anlaştıkları halde asgari ücret alıyor. Birçoğu ise maaşından yapılan çeşitli kesintilerden dolayı bu ücreti bile tam alamıyor.

Akman, “7-8 aylık bir fabrika ama kurulduğu günden bu yana 1800 işçi çıkartılmış. Sürekli İŞKUR’dan işçi alıp kısa bir süre çalıştırıp işten atıyorlar” diye konuştu.

Maaşın başlı başına bir sorun olduğunu, işçilerin maaş bordrosunun eksik olmasından şikâyet ettiklerini aktaran Akman, çalışanların mart ve nisan aylarından kalan mesailerinin dahi henüz yatırılmadığını söyledi.

Bunun dışında vardiya saatlerinin de işçilerin bir diğer önemli sorunu olduğunu kaydeden Akman, şöyle devam etti:

“Fabrikada çalışanların yüzde 90’ı kadın. Özellikle akşam 6-sabah 4 vardiyasında çalışanlar işe gidiş, geliş şekillerinden çok rahatsız. Fabrika Esenyurt yolu üzerinde olduğu için o saatlerde yürüyebilecekleri müsait bir yol da yok. Bunun dışında fabrika çok kalitesiz bir yemek firmasıyla çalışıyor. Gıda zehirlenmeleri yaşandı. İşçiler tüm bu sorunların çözüm bulabilmek amacıyla sendikaya üye oldular.”

İŞVEREN YANAŞMAYINCA POLİS ARACI OLDU

Akman’ın aktardığına göre, Türk Metal Sendikası fabrikada çalışanların yüzde 65’ini örgütlediği için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yetkisi aldı ancak işveren hiçbir şekilde görüşmeyi kabul etmiyor.

Yalnızca fabrika direktörünün gece saatlerinde fabrika önünde eyleme devam eden işçilerin taleplerini dinleyip, vaatler verdiğini aktaran Akman, “İşverenle polis aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Karakola şikayet ediyorlar, polisler geliyor. İki taraf arasındaki iletişimi polisler sağladı” dedi.

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