Yabancı bankaların yıl sonu dolar tahminleri sert yükseldi

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından yabancı bankalar sene sonu dolar kuru tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın dün gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından Türk Lirası’nın değerindeki düşüş sürüyor. Dolar/TL’deki sert düşüş nedeniyle bankalar da yıl sonu kur tahminlerini güncellemeye başladı.

200 baz puanlık faiz indiriminin ardından yabancı bankalar sene sonu dolar kuru tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Bankalar yıl sonu dolar tahminlerini 9,80 ve 10,5 TL arasındaki rakamlarla revize etti.

HSBC’DEN SERT GÜNCELLEME

Dolar/TL tahminlerindeki en sert revize İngiliz Banka HSBC’den geldi.

HSBC yıl sonu dolar/TL tahminini 8,65'ten 9,80'e, 2022 yıl sonu tahminini ise 8,80'den 10,70'e yükseltti.

SOCGEN’İN TAHMİNİ 10’U AŞTI

Fransız Banka Societe Generale, Türk Lirası için 2021 yıl sonu beklentisini 9,80’den 10,30’a revize etti.

SocGen, 18 Ekim'de yayımladığı raporda yıl sonu için dolar kuru tahminini 9,25'ten 9,80'e çıkarmış, TCMB'nin Ekim ayında faizleri 100 baz puan indirmesini beklediğini söylemişti. SocGen yaptığı revize ile tahminini yükseltmiş oldu.

BARCLAYS VE UNİCREDİT

İngiltere Merkezli Barclays, 2021 yıl sonu için tahmini 9,70 TL olarak duyurdu.

İtalan Unicredit ise sene sonu Dolar/TL tahminini 9,3'ten 10,5'e güncellerken 2021 sonunda faizlerin yüzde 14'e inmesini beklediklerini söyledi.

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