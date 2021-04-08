Yabancı iki haftada 10 milyar dolar çıkardı, yerli 10,1 milyar dolar bozdurdu

20 Mart’ta Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun atanmasıyla başlayan yabancı sıcak para çıkışında iki haftalık bilanço belli oldu.

Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, swap (takas), hisse senedi ve tahvil kanallarından 19 Mart ile 2 Nisan arasındaki iki haftada toplamda yaklaşık 10 milyar dolarlık yabancı çıkışı olduğuna işaret ediyor.

Bu dönemde yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış yabancı para mevduat azalışı da yaklaşık 10,1 milyar dolar oldu.

19 Mart’ta 7,20 seviyesinde olan dolar/TL kuru, 2 Nisan’da 8,05’e gelirken, yerlinin döviz bozdurması kurda yabancı çıkışıyla yaşanan artışı da yavaşlattı.

HİSSE VE TAHVİLDEN ÇIKIŞ 2,4 MİLYAR DOLAR

Borsa İstanbul’da bir dönem yüzde 66’lara kadar çıkan yabancı payı, dün itibarıyla yüzde 42,5 seviyesine gerilerken, yabancıların son iki haftadaki satışları toplamda 1 milyar 178 milyon dolar oldu.

Yabancılar son iki haftada toplamda, devlet iç borçlanma senetlerinden 1 milyar 245 milyon dolar, özel sektör tahvillerinden 20,9 milyon dolarlık çıkışa imza attı.

SWAP’TAN ÇIKIŞ 7,6 MİLYAR DOLAR

TCMB’nin faizleri yükselttiği Kasım-Mart döneminde yüksek faizden yararlanmak üzere döviz bozdurup TL alan ve bu TL’yi de Türk bankalarına swap (takas) kanalıyla borç veren yabancılar, Ağbal’ın görevden alınması sonrasında geriye döndüler.

19-26 Mart haftasında Türk bankaları ile swap pozisyonlarını tahmini olarak 6,6 milyar dolar azaltan yabancılar, 26 Mart-2 Nisan arasında da 1 milyar dolarlık çıkışa imza attılar. Bu kanalda iki haftalık yabancı çıkışı bilançosu 7,6 milyar dolara ulaştı.

YERLİ 10,1 MİLYAR DOLAR BOZDURDU

Yabancı çıkışı kuru yükselirken, yerliler de yüksek seviyelerden ellerindeki döviz ve altını kısmi olarak azaltma yoluna gitti.

Parite etkisinden arındırılmış olarak 19-26 Mart haftasında yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 8,1 milyar dolar azalmıştı. 26 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında bu kalemdeki düşüş 2 milyar dolar oldu ve iki haftalık yabancı para mevduat azalışı 10,1 milyar dolara ulaştı.

Dolar/euro ve dolar/altın fiyatlarındaki değişimden arındırılmadan bakıldığında ise yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarında iki haftalık azalış 10,4 milyar doları buldu.

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