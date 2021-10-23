Yabancılar Türkiye’den 256 bin 603 taşınmaz satın aldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülkede satış yoluyla taşınmaz edinen yabancı uyruklu sayısının 256 bin 603 olduğunu açıkladı. En çok rağbetin İstanbul ve Antalya'ya olduğu belirtildi.

Mehmet SERBES

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancı uyrukluların Türkiye’de satış yoluyla edindiği taşınmazları soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.

Gürer önergesinde, “Ülkemizde 2021 itibarıyla yabancı ülke nüfusuna kayıtlı taşınmaz mülkü bulunan kişi sayısı kaçtır? Bahsi geçen mülkler hangi illerdedir, bu mülklerin arazi, konut ve tarla olarak dağılımları nelerdir, yabancı ülke nüfusuna kayıtlı olup tarımla ilgili yatırım yapan kişi sayısı kaçtır” gibi sorular yöneltti.

Gürer'in önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülkede satış yoluyla taşınmaz edinen yabancı uyruklu sayısının 256 bin 603 olduğunu açıkladı.

Kurum, yabancıların edindiği toplam taşınmaz sayısının ise 253 bin 466 olduğunu belirtti.

EN ÇOK RAĞBET İSTANBUL, ANTALYA VE BURSA’YA

Kurum'un verdiği bilgiye göre, yabancılar en çok İstanbul, Antalya ve Bursa, Ankara, İzmir, Muğla ve Aydın'a rağbet gösterdi.

İstanbul'dan 101 bin taşınmaz satın alan yabancılar, Bursa'dan 13 bin, Muğla'dan ise 10 bin 340 taşınmazı sahiplendi.

İstanbul'dan konut edinen yabancı sayısı 97 bin 802 olarak belirlenirken bu kişilerin, bu kentten edindiği taşınmaz sayısı 101 bin 96 olarak açıklandı.

İstanbul'u, Antalya izledi. 73 bin yabancı uyruklu kişi, bu ilden 62 bin 608 taşınmaz satın aldı.

Yabancıların en çok taşınmaz aldığı üçüncü il ise Bursa oldu. 12 bin 695 yabancı uyruklu, Bursa'dan 13 bin 125 taşınmaz satın aldı.

Ankara'dan taşınmaz satın alan yabancı uyrukluların sayısı 12 bin 6 olarak hesaplanırken, bu kişilerin Ankara'dan satın aldığı taşınmaz sayısı ise 10 bin 756 olarak belirlendi.

Muğla da yabancıların rağbet gösterdiği iller arasında yer aldı. 13 bin 144 yabancı uyruklu, bu ilimizden 10 bin 340 taşınmaz satın aldı.

EN AZ TANIŞMAZ SATIN ALINAN İLLER

Yabancıların en az rağbet gösterdiği iller ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerimiz oldu. Bitlis, Bayburt, Batman, Iğdır, Kilis ve Mardin'den 1 yabancı konut satın aldı.

‘ARTAN BUHRAN SATIŞLARI DAHA DA ARTIRACAK’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “AKP'nin 20 yıllık iktidarı döneminde özelleştirme ile önemli ölçüde kamuya ait varlıklar satıldı. Bir kısmı yabancı ortaklarla yabancı kuruluşların kontrolüne girdi. Belli bir rakamla konut satın alan yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da verildi. Yapılan düzenlemelerle arazi satışının artmasının yolu açıldı” değerlendirmesini yaptı.

Gürer, şöyle devam etti:

“Ülkemizde artan ekonomik buhran satışları daha da artıracak. Bazı ülkeler yabancılara arazi satışını durdurdu. Ülkemizde ise önemli ölçüde tarım arazileri el değiştiriyor. Çiftçi borçlu ve zor durumda olduğu için mecburen arazisini satıyor. Daha sonra sattığı arazide çalışan durumuna düşüyor. Ülkede bu değişimin tüm verileri açıklıkla kamuoyuna yansıtılmalıdır.”

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