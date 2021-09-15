Yabancıya ev satışında hülle fiyatları ateşledi

Türkiye’de vatandaşlık için 250 bin dolarlık ev almanın yeterli olması piyasadaki dengeleri sarstı. Bu alanda hüllenin yapıldığı evi 100 bin dolara alıp satıcı ile anlaşarak tapuda ‘250 bin dolara aldım’ diyenlerin konut fiyatlarını artırdığı iddia ediliyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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TC vatandaşlığı için 250 bin dolarlık bir ev satın almanın yeterli olması, doların TL karşısında uçuşa geçmesinin de etkisi ile emlak piyasasındaki dengeyi sarstı. Konut fiyatlarındaki yükselişte vatandaşlık için konut satışlarında yapılan hüllenin de etkili olduğu iddia ediliyor. Evi gerçekte 100 bin dolara alıp, satıcı ile anlaşarak tapuda 250 bin dolar gösterip TC vatandaşlığını yarı fiyatına alanların olduğu belirtiliyor.

Gayrimenkul brookerı Songül Toprak Özsan, bu tip çok sayıda sahte satış olduğunu, sahte ekspertiz raporu veren bazı kişilerin lisansının bu nedenle iptal edildiğini söyledi. Özsan, “Sahte satış gerçekleştirip daha düşük bedelli evleri vatandaşlık şartı olan 250 bin dolarmış gibi gösterip alanların çok olduğunu duyuyoruz. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Esenler bölgelerinde bu durum yaşanıyor. Bölgesel olarak fiyatları artırıyor bu satışlar. Bazı projeler var, sadece ortadoğulular oradan daire alıyor” bilgisini verdi.

DENGE BOZULDU

Gayrimenkul piyasasında dengenin bozulduğunu anlatan Özsan, kira artış tartışmaları ile ilgili ise enflasyon rakamlarına dair güvensizliğin altını çizdi. Özsan, “Piyasa yeterince konut yok, yeni konut yapılmıyor çünkü hem inşaat maliyetlerinde büyük artış var hem de pek çok bürokratik engel söz konusu. Böyle olunca fiyatlarda artış kaçınılmaz” dedi.

Durum, enflasyon rakamlarının gerçekçi olmadığını kanıtlıyor

Gayrimenkul brookerı Songül Toprak Özsan alıcının da kiracının da ev sahibinin de zor durumda olduğunu anlattı. Özsan, “Ev sahiplerine ‘Enflasyon yüzde 15, bu kadar zam yapabilirsin' deniliyor ama hiçbir şeyin fiyatı yüzde 15 artmıyor. Yaşananlar, enflasyon rakamlarının gerçekçi olmadığını gösteriyor” dedi. Özsan, kendilerinin ev kiralarken Findeks kredi notuna baktıklarını, evleri sigortaladıklarını ve avukatların hazırladığı sözleşmelerle çalıştıklarını belirterek, “Ev sahipleri kazançlarını doların getirisi ile kıyaslıyor” ifadesini kullandı.