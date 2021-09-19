Yanan 404 bin ağaç satışa çıktı

Günlerce süren yangında yaklaşık 60 bin hektar orman alanını kaybeden Manavgat’ta 404 bin 16 adet yanmış kızılçam ağacı ihaleyle satışa çıkarıldı.

Erdoğan SÜZER

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Satılacak ağaçlar, yangında ağır hasar gören yaklaşık 250 hektarlık orman alanının içerisinden kesilip çıkarılacak. İhalede her bir ağaç için 92 ila 96 lira arasında değişen başlangıç fiyatı belirlendi. 404 bin ağacın satış ihalesi 38 milyon 102 bin lira muhammen bedelle başlayacak. Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün açtığı ihale 29 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale duyurusuna göre, Üçırmak Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan yanmış ağaçlar 3 ayrı satış bölgesine ayrıldı. Bölgelerden ilkinde 79 bin 576 adet ağaç her biri 96 liradan, ikinci bölgedeki 170 bin 752 adet ağaç, tanesi 92 liradan, üçüncü bölgedeki 153 bin 688 adet ağaç da tanesi 96 liradan ihaleye açılacak.

38 MİLYON LİRA GELECEK

İhalede ilan edilen muhammen bedellerden yapılan hesaplamaya göre, toplamda 404 bin 16 adet ağacın satışından en az 38.1 milyon lira gelir elde edilecek. Talebin yüksek olması halinde bu tutarın ikiye katlanabileceği belirtiliyor. İhaleyi kazanan firmalar, dikili ağaçların kesim ve nakliye işini kendileri gerçekleştirecek. Orman Genel Müdürlüğü, yangınların hemen ardından küçük miktarlı da olsa yanmış ağaç satışlarına başlamıştı.

Bu yılki büyük yangınlarda ülke genelinde yaklaşık 133 bin hektar orman alanı yandı. Sadece Manavgat'ta yanan orman alanının büyüklüğü ise 60 bin hektar olarak açıklanmıştı. Bu da yaklaşık 100 milyon adedi Manavgat'ta olmak üzere yanan toplam ağaç sayısının 221 milyon civarında olduğunu gösteriyor. İhalede belirlenen muhammen bedel üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yanan ağaçların tamamının satılması halinde hazineye 2.2 milyar lira civarında nakit kaynak girmiş olacak.

Aralık ayından önce satış tamamlanacak

Orman Genel Müdürlüğü'nün ağaçların satışını Aralık ayından önce tamamlaması bekleniyor. Prof. Doğanay Tolunay, yanmış ağaçların mobilya imalatında kullanabileceğini söyledi.