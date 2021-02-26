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Yandaş medyanın vergisi ‘sır’ oldu

SÖZCÜ’ye 14.5 milyon TL’lik rekor vergi cezası kesilirken, CHP’li Alpay Antmen’in hangi gazetenin ne kadar vergi ödediğine ilişkin önergesi “vergi mahremiyeti” diye yanıtlanmadı

Deniz AYHAN
Güncellenme: 05:34, 26/02/2021
HaberlerEkonomi
Yandaş medyanın vergisi ‘sır’ oldu

2012'den bu yana her yıl düzenli olarak vergi incelemesine tabi tutulan SÖZCÜ'ye 14.5 milyon TL'lik rekor vergi cezası kesildi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a “2015-2021 yılları arasında vergi cezası kesilen gazete, televizyon ve radyo sayısı kaçtır, bunlar hangileridir ve ne kadar ceza kesilmiştir? Basın İlan Kurumu kaç gazeteye ilan kesme cezası vermiştir? Vergi borcu silinen ya da indirim yapılan gazete, radyo ve televizyon kanalları hangileridir?” diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen

VERGİ MAHREMİYETİ

Bakan Elvan ise “vergi mahremiyeti” gerekçesiyle soruları yanıtsız bıraktı. Elvan, “Vergi Usul Kanunu'nun ‘vergi mahremiyeti' başlıklı maddesinde, vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurların görevleri dolayısıyla, mükellefin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemeyecekleri hükme bağlanmıştır. Soru önergesinde talep edilen vergi mükelleflerinin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına ait bilgilerin paylaşılmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.

GERÇEKLERİ ANLATANLARA CEZA VE KARARTMA GELİYOR
ALPAY Antmen gerçekleri anlatan medya organlarına her gün vergi cezası ve karartma geldiğini belirterek, “Yalan haber yapan ve insanları-partileri hedef gösteren yandaş medyanın ise ne kadar vergi ödediği ve ne kadar vergi borcunun silindiği sır” dedi. SÖZCÜ'ye gerçekleri yazdığı için ceza kesildiğini vurgulayan Antmen, “Çünkü bu iktidar döneminde gerçekleri yazmak suç” dedi.
Yayınlanma Tarihi:05:30,