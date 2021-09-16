Yangından mal kaçırır gibi arsa ve arazi satışı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzlerce taşınmazını adeta haraç mezat satışa çıkardı. Bakanlık, yurdun değişik yerlerinde bulunan tam 226 taşınmazını satma kararı aldı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Satılık yerler arasında birbirinden değerli turizm arsaları, akaryakıt istasyon alanı, oto galeri taşınmazları bulunuyor. Satışlar, KDV'den muaf olacak. Yüzde 25 peşinatla 24 ay vade imkanı tanınıyor.

İşte, satışa çıkarılan taşınmazlar: Aydın Didim ve Kuşadası'nda 31 adet arsa, Balıkesir Edremit'de 7 adet turizm-konut arsası, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde 5 adet arsa, Edirne Enez'de 6 adet konut arsası, Bursa Osmangazi'de 1 adet konut arsası, Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı'nda 13 adet konut arsası, Ankara Bala, Gölbaşı ve Sincan'da 33 adet arsa, Mersin Erdemli ve Yenişehir'de 28 adet arsa, Samsun İlkadım'da 1 adet konut arsası, Hatay Kumlu'da 1 adet arsa, Nevşehir Kozaklı'da 24 adet turizm tesis alanı.

OTOGALERİ ALANI

Satışa çıkan taşınmazlar arasında Niğde Bor'da 4 adet konut arsası, Kütahya Merkez'de 2 adet arsa, Kayseri Melikgazi'de 4 adet konut arsası, Adana Sarıçam, Kozan ve Çukurova'da 7 adet arsa, Adıyaman Merkez'de 3 adet ticaret-konut arsası, Şırnak Cizre'de 1 adet akaryakıt ve bakım istasyon arsası ve Şanlıurfa Eyyübiye'de 1 adet otogalericiler alanı da var.

Bodrum'da 2 arsa da satışta

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında İstanbul Şile'de 4 adet günübirlik turizm tesis ve park alanı ve İzmir Aliağa, Bayındır, Bornova, Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Gaziemir'de 47 adet arsa da var. Muğla Bodrum'da 2 adet konut arsası ve Antalya Aksu ve Konyaaltı'da 7 adet arsa da satışta.