Yapı ruhsatı verilen bina sayısı önceki yıla göre yüzde 88 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 88,4, yüzölçümü ise yüzde 45,3 oldu.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılının Ocak-Haziran dönemine dair yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarında bina sayısı yüze 88,4, yüzölçümü yüzde 45,3, değeri yüzde 93,7, daire sayısı yüze 49,8 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜNÜN YÜZDE 58,9’U KONUT

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 65,4 milyon m2 iken; bunun 38,5 milyon m2’si konut, 14,4 milyon m2’si konut dışı ve 12,5 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Buna göre toplam yüzölçümün yüzde 58,9’u konut alanı olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 47,1 milyon m2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon m2 ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 19,0, yüzölçümü yüzde 3,3, değeri yüzde 37,7, daire sayısı yüzde 3,4 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 57,1 milyon m2 iken; bunun 31,8 milyon m2’si konut, 13,6 milyon m2’si konut dışı ve 11,7 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Buna göre, Toplam yüzölçümün yüzde 55,7’si konut alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK PAY 2 VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 74,1 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 42,3 milyon m2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,0 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

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