Yaptırımlar en çok onu vurdu: İşte 2021’in en çok kaybedeni

Çin'in teknoloji şirketlerine dönük yaptırımlarının en büyük kurbanı Çinli girişimci Colin Huang oldu. Colin yılbaşından bu yana 27,4 milyar dolar servet kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in “ortak refah” çağrısının ve ülkenin teknoloji şirketlerinin kazançlarını dizginlemesinin en çok etkilediği milyarder Colin Huang oldu.

Çin e-ticaret platformu Pinduoduo’nun (PDD) kurucusu Colin Huang, bu yıl dünyadaki herkesten daha fazla servet kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Colin’in serveti bu yıl 27 milyar dolardan fazla azaldı. Colin’in serveti yılbaşından bu yana yüzde 44 oranında azaldı.

EN BÜYÜK TARIM PLATFORMU

Pinduoduo, Çin’deki en büyük tarım odaklı teknoloji platformu. Bu uygulama aracılığıyla çiftçiler ve distribütörler tüketicilerle doğrudan buluşuyor.

Endekste serveti en çok azalan ilk on milyarderin 6’sının Çin’den olması ise dikkat çekti.

Colin’in 27,4 milyar dolarlık servet kaybı, borç içinde yüzen emlak şirketi Evergrande’nin patronu Hui Ka Yan’ın kaybettiği miktardan bile fazla.

ALİBABA VE TENCENT’İN KAYBINI AŞTI

Pinduoduo hisselerindeki düşüş de bu yıl Çin’in en büyük teknoloji devleri Alibaba ve Tencent’in hisselerinden daha fazla oldu.

PDD’nin yüzde 28’ine sahip olan Huang, şirketini 2015 yılında kurdu ve yıllar içinde Çin’in en büyük ticaret devlerinden biri haline geldi.

PDD’nin yıllık aktif kullanıcı sayısı geçtiğimiz Aralık ayında 788 milyona çıkarak, Alibaba’nın 779 milyon olan kullanıcı sayısını aştı. Şirketin net değeri ise 178 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı. Ancak Çin’in teknoloji şirketlerine yönelik darbelerinin ardından bu değer 125 milyar dolara indi.

ÇİN’DE NELER OLDU?

Çin, teknoloji şirketlerinin ekonomideki payının artmasının ardından milyarder sayısını son 5 yılda iki katına çıkarmıştı. Çin'de 1000'den fazla dolar milyarderi bulunuyor. Ancak bu sektöre yönelik son düzenleme dalgası ve Pekin'in teknoloji devlerine yönelik yaptırımları nedeniyle Çinli milyarderlerde ciddi bir servet değişimi gözlemlendi.

Çin’in dijital teknoloji piyasasına dönük müdahaleleri, ülkenin kalkınma planında yer alan ulusal güvenlik ve yoksullukla mücadele planlarının bir parçası olarak görülüyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cingping, ortak refah programı ile gelir eşitsizliğinin azatılmasını planlıyor.

Bu planlar doğrultusunda, zenginlerin ekonomik büyümeden aldığı payın azaltılması ve veri güvenliğini sağlanması amacıyla Çin, teknoloji şirketlerine çeşitli müdahalelerde bulundu. Pek çok firmanın faaliyetlerine müdahale edilirken tekelleşme iddiaları nedeniyle Alibaba, Tencent gibi şirketler başta olmak üzere fahiş cezalar ödemek zorunda kaldı.

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