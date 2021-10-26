Yarım doktor candan, yarım ekonomist paradan eder

TL’nin uğradığı ağır değer kaybını değerlendiren Faik Öztrak, “Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder” derler. “Yarım ekonomist de vatandaşlarımızın parasını pul ediyor” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin ortak açıklama yapan 10 büyükelçinin ‘istenmeyen kişi' ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini söylemesinin ardından dolar 9.8545 lira, Euro 11.4432 lira ile rekor kırdı. Ancak, dün akşam saatlerinde tansiyonu düşüren açıklamaların ardından döviz kurlarında gevşeme yaşandı. İlgili ülkelerin Viyana Sözleşmesi'ne bağlı kalacaklarını açıklaması ve Erdoğan'ın bu çözüme olumlu baktığını belirtmesiyle kriz aşılmış oldu.

MİLLETİN SIRTINA YÜK

TL, döviz karşısında rekor düşüşler yaşarken, Merkez Bankası'nın para politikasına bir de yükselen siyasi tansiyon eklenince dolar 10 TL sınırının kıyısına dayandı. TL'nin, dolar karşısındaki yıllık kaybı ise yüzde 32'yi buldu. Dolar günü 9.6050 liradan, Euro 11.1500 liradan tamamladı. “Yarım doktor candan eder. Yarım hoca dinden eder. Yarım ekonomist de vatandaşlarımızın parasını pul ediyor” sözleriyle gelişmelere dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Erdoğan şahsım hükümetinin elinde Türkiye; öngörülemez, birkaç saat sonra ne olacağı belli olmayan bir ülke haline geliyor. Hükümetin ekonomide ve siyasette yaptığı hataların faturası da her geçen gün milletimizin sırtına daha ağır bir yük yüklüyor. Bu gidişi durdurmak için güven veren bir programa ve güven veren kadrolara ihtiyaç var” dedi.

Neden 10 TL'ye dayandı?

Faik Öztrak yaşananları şöyle özetledi:

■ Önce, Merkez Bankası'nda başkan yardımcıları görevden alındı.

■ Ardından, Erdoğan'ın vesayeti altındaki Merkez Bankası faizi 200 baz puan indirdi.

■ OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı.

■ Son olarak Erdoğan, 10 ülkenin büyükelçilerinin istenmeyen kişi ilan edileceğini açıkladı.

■ Tüm bu gelişmeler sonucunda, dolar kuru 10 liraya dayandı. Paramız dolar karşısında % 6 değer kaybetti.

■ Bu kısa sürede, Türkiye'nin brüt dış borcunun TL karşılığı 250 milyar TL'den fazla arttı.

Yaşananlar bir yönetim krizidir

“Yaşananlar devlette büyük bir yönetim krizidir” diyen Faik Öztrak “Öyle iddia ettikleri

gibi dış güçlerden falan değil, bizzat saray tarafından yaratılan bu krizin bedelini, milletimiz artan fiyatlarla, pazar yerlerinde ve marketlerde dolmayan torbalarla, mutfakta boş kalan tencerelerle ödüyor” ifadelerini kullandı.