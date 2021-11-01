Yemeksepeti’nde CEO değişimi: Nevzat Aydın’dan ayrılık kararı

Nevzat Aydın, hızlı ticaret platformu Yemeksepeti’ndeki CEO'luk görevini Mert Baki'ye devretme kararını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti'nde CEO değişiyor. Şirketin kurucularından da olan Nevzat Aydın, CEO’luk görevini Mert Baki’ye devredeceğini açıkladı.

Yemeksepeti’nden yapılan açıklamada, Aydın’ın “ailesine daha fazla zaman ayırabilmek ve Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için genç girişimcilere verdiği desteklere odaklanabilmek adına” bu kararı aldığı belirtildi.

CEO’luk görevini devralacak olan Mert Baki, 2011 yılında Yemeksepeti ailesine katılmıştı ve son olarak İş Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın ise, kurucuları arasında bulunduğu Yemeksepeti'nin bugünkü konumundan ve başarılarından gurur duyduğunu belirterek, “Yemeksepeti her yıl istikrarlı büyümesini sürdüren ve sektöründe açık ara lider durumda olan bir şirket. Önümüzdeki dönemde yönetiminde daha farklı bir bakış açısının hakim olmasını istiyorum. Son dönemde mükemmel bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe, hem de Mert Baki'ye güvenim tam.” dedi.

YENİ CEO’DAN AÇIKLAMA

Nevzat Aydın'dan CEO'luk görevini devralacak Mert Baki yeni görevinin heyecan verici olduğunu vurgulayarak, “Yemeksepeti olarak bugün 25 milyondan fazla kullanıcımızın hem yemek hem de hızlı market ihtiyaçlarını dakikalar içinde karşılayan Türkiye'nin en büyük hızlı ticaret platformuyuz. Özellikle Nevzat Aydın'ın Yemeksepeti'nin bu başarı hikayesindeki liderliği Türkiye'deki girişimcilik ekosistemindeki en büyük başarılardan biri. Kendisine hem bir Yemeksepeti çalışanı olarak burada gerçekleştirdikleri için hem de genç girişimcilere verdiği ilham için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Bundan sonraki dönemde en büyük önceliğimiz 10 binden fazla çalışanımızla birlikte, milyonlarca kullanıcımızın hayatına ve 60 binden fazla esnaf iş ortağımızın işlerine değer katmak olacak.” dedi.

Baki, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İTÜ'de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirdi.

Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Mert Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık'ta başlamış, ardından Migros'ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulunmuştu.

2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti'nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu.

Son olarak İş Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik etti. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Mert Baki evli ve ikiz çocuk babası.

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