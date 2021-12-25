Yeni asgari ücret açlık sınırının altında kaldı

4 Kişilik ailenin beslenebilmesi için ilave 399 lira gerekiyor. 4.253 liraya çıkarılan asgari ücret uygulamaya girmeden açlık sınırının altında kaldı.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Döviz kurlarındaki oynaklık ve TL'nin değer kaybıyla artan gıda fiyatlarıyla mutfak masrafları fırladı. 4.253 liraya çıkarılan asgari ücret uygulamaya girmeden açlık sınırının altında kaldı. Aralık ayında 4 kişilik bir ailenin beslenebilmesi yapması gereken harcama 4.652 liraya yükseldi.

1 YILDA 2 BİN 6 LİRA

Yoksulluk sınırı ise 13.598 liraya çıktı. Kontrolden çıkan enflasyon, dar ve sabit gelirli vatandaşların açlık ve yoksulluk riskini giderek büyütüyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 762 lira artarak 4 bin 652 lira oldu. Başta gıda olmak üzere, ev eşyası, ulaştırma, barınma gibi diğer ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama bir ayda 881 lira, yoksulluk sınırı da bin 72 lira arttı. Bir yılda ise açlık sınırı bin 506 lira, yoksulluk sınırı ise 2 bin 6 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde, yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı 2021 yılında toplam 2 bin 941 liralık artışla 13 bin 598 lira oldu.

Süt ürünlerinde rekor artış

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama aralıkta bir önceki aya göre 325 liralık rekor bir artış göstererek bin 211 liraya çıktı. Yılın tamamındaki artış ise 547 lirayı buldu. Aralıkta 707 liraya yükselen ekmek, un ve makarna için yapılması gereken harcama 113 lira, bir yıllık dönemde ise 275 lira arttı.