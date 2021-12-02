Nureddin Nebati’den ilk açıklama

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah"

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Lütfi Elvan’ın “af istemesi” ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından affın kabul edilip onaylanmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan Nureddin Nebati’den ilk mesaj geldi.

Nebati, sabaha karşı 03.30 sıralarında ‘witter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah”

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