Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu

AKP, vergi muafiyetini de içeren önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışma başlattı. Söz konusu teklifte, yaklaşık 900 bine yakın küçük esnafı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler yer alıyor. Teklifte ayrıca internet üzerinden para kazananlara da kolaylık getiren bir düzenleme geliyor.

Sozcu.com.tr

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AKP’nin vergi muafiyetinin de yer aldığı 56 maddelik yeni bir kanun teklifi hazırladı. Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nde önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi. Teklifte ise 900 bine yakın küçük esnafı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler de bulunuyor.

Bu teklifin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’nde yer alıp yasa gerektiren düzenlemeler için hazırlandığı belirtildi.

ÇİFTÇİYE VERGİ İNDİRİMİ

İşte teklifte yer alan bazı maddeler:

* Cirosu 240 bin TL’nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor.

* Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak vergi alınmayacak.

İNTERNETTEN KAZANÇ DÜZENLEMESİ

* İnternet üzerinden para kazananlara da kolaylık getiren bir düzenleme var. Özellikle YouTuber'lara vergi kolaylığı getiriliyor. Yayınladıkları videolardan reklam alarak para kazananlar vergi mükellefi haline geliyordu ve defter tutma zorunluluğunu vardı bu kaldırılıyor, vergi mükellefi olacaklar yine ama banka onlara yatan parayı doğrudan stopajını kesecek. Yani vergi sorumlusu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek.

STAJ ÜCRETİNİ DEVLET ÖDEYECEK

* Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine ara elemana teşvik edilmesi uygulamasında sanat okullarında okuyanlar iş yerlerinde staj yapıyorlar ve 767 lira veriliyordu ve bu paranın üçte 1’ini işveren tarafından ödeniyordu artık bu düzenleme ile tamamını devlet ödeyecek ve rakamın bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

* Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9-10-11-12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artırılacak ve yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte ikisini işveren ödüyordu artık tamamını devlet ödeyecek.

* Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir yılda 4 kez veriliyordu burada bir değişikliğe gidiliyor yılda 4 kere değil 3 kez beyanname verilecek ve beyanname verme dönemleri de 1 ay erkene çekiliyor.

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