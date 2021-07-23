Yeni kara delik nükleer santral olur

Köprü ve otoyollara, hastanelere, havalimanlarına verilen garantilerin ardından elektrikteki alım garantisinin de, bütçeye yeni bir kara delik açacağı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, mülkiyeti ve işletmesi Rusya'ya ait olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) 15 yıl boyunca verilecek alım garantisinin kamu bütçesinde kara deliğe dönüşeceğini belirterek, “Güneş enerjisi santrallerinde ortalama fiyat Akkuyu'da verilen garantinin 5'te birine denk geliyor. Akkuyu'da alım garantisinin dolar üzerinden olması da, Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ile ödenecek tutarın daha da artmasına neden olacak” dedi.

GES'LER DAHA HESAPLI

Türkiye'de enerji faturalarının tırmanışa geçtiğini, 2021 yılının başından bu yana da her ay otomatik zamlar yapıldığını hatırlatanAkın, Akkuyu'da kilovatsaat başına verilen alım garantisinin piyasa fiyatının 3 katına denk geldiğini kaydetti. Akın şunları söyledi: “Akkuyu'ya ödenecek garanti tutarının ne kadar yüksek olduğu doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlar (YEKA) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yarışmasının sonuçlarıyla gözler önüne serildi. Yarışma sonuçlarına göre, toplam 1000 megavat için 36 şehirde kurulacak santraller için; kilovatsaat başına en düşük 18.2 kuruş, en yüksek 32 kuruş fiyat verildi. Toplam 76 bölgedeki santraller için ortalama fiyat 21.8 kuruş olarak belirlendi.”

Anlaşmanın siyasi kararla yapıldığını ve gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Akın, “Türkiye'de fiyatlar 5 kata kadar düşerken bu koşullarda Akkuyu'ya ödenecek garanti tutarı kamu bütçesinde adeta kara deliğe dönüşecektir. Alım garantisi faturalara da zam olarak yansıyacak, zamlanan elektrik de iğneden ipliğe her ürüne zam gelmesine neden olacaktır” diye konuştu.

AKKUYU, PİYASAYA GÖRE 5 KAT DAHA PAHALI

CHP'li Ahmet Akın, nükleer santrale verilen alım garantisinin piyasa fiyatlarının çok üzerinde olduğunu belirtti. Akın, “Akkuyu NGS'ye verilen 15 yıllık alım garantisine göre güncel kur (8.6 lira olarak) dikkate alındığında kilovatsaat başına (12.35 dolar ) 106,21 TL ile (15.33 dolar) 131,83 TL arasında değişen tutarda ödeme yapılması gerekiyor. Akkuyu NGS'ye kilovatsaat başına ödenecek garanti tutarı GES'de belirlenen ortalama tarifede 4.8 kat; en düşük tarifede ise 7 kat daha pahalı oluyor” ifadelerini kullandı.