Yeni Rize projesi için 308 milyon liralık özel davet

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın on gün önce temelini attığı "Rize Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi" ihalesinin gizli kapaklı yapıldığı ortaya çıktı. 308 milyon liralık proje özel olarak davet edilen müteahhide verildi.

Yusuf DEMİR

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AKP iktidarı istediği ihaleyi istediği firmalara dağıtmaya devam ediyor. Bir büyük ihalenin daha kamu oyuna duyurulmadan verildiği anlaşıldı.

Rize İli Merkez İlçesi Çarşı (Dolgu) Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ihalesinin, 5 Ekim 2020’de 21-b usulüyle tamamlandığı ortaya çıktı. Kamu İhale Kurumu, resmi temel atma töreninden 10 gün sonra, bugün ihalenin sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre 362 milyon 868 bin TL yaklaşık maliyet belirlenen projede 404 ofis, 133 iş yeri inşaatı planlandı.

İhale sonunda iş 307 milyon 900 bin TL’ye özel olarak davet edilen “Mustafa Ekşi Yapı”ya verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımına 2015 yılı Ekim ayında başlanan Salarha Tüneli'nin hizmete açılışı ile Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı.

2 Kasım 2020’de imzalanan sözleşmeye göre 600 gün sürecek inşaat 3 Temmuz 2022’de tamamlanacak.





“HA BU GÖRDÜKLERİM RÜYA DEYÜL İSE”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül’de gerçekleştirilen temel atma töreninde, projenin animasyon filmini izledikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a özel olarak projenin ne zaman biteceğini sordu. 2022 sonu cevabını alan Erdoğan, “Ha bu gördüklerim rüya deyül ise…” diyerek memnuniyetini dile getirmişti.



Erdoğan törende projeyi şöyle anlatmıştı:

“Bugün Rize için büyük öneme sahip bir başka projenin de temel atma törenini yapıyoruz. Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’yle bu bölgede 1950’li yıllarda deniz dolgusuyla elde edilen alanları baştan sona yeniliyoruz.

Genelde ticari alan olarak kullanılan bu bölge aradan geçen 70 yılın ardından artık hem yorgun hem de ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti.

Geliştirdiğimiz projeyle bölgede bulunan 118 dükkanı, 184 ofisi ve 60 konutu yıkarak yerine Rizemize yakışır yepyeni işyerleri ve ticaret merkezi inşa ediyoruz.

Yatırım bedeli 308 milyon lira olan bu proje kapsamında şehrimize 404 ofis, 133 iş yeri, 455 araçlık bir otopark kazandıracağız. Projemiz tamamlandığında, bölge eskiden olduğu gibi Rize’mizin gözde ticaret alanı olmayı sürdürecektir.

Kentsel dönüşüm projesinin şimdiden şehre ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ’ye, projeni inşaasını üstlenen yüklenici firmalara Rize’ye böyle bir eser kazandıracakları için teşekkür ediyorum.

PEŞ PEŞE İHALELER

Mustafa Ekşi Yapı aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Son olarak 1.2 milyar liralık Sakarya Devlet Hastanesi ihalesini ATR’ ile birlikte alan müteahhit dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Finans Merkezi Rekreasyon Parselleri İnşaatı, İstanbul Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı binası, Rize Yağlıtaş Afet Konutları projelerine devam eden firma, onlarca TOKİ, karayolu ve DSİ projesi ihalesi aldı.

REKABETE KAPALI USÜL

Kamu İhale Kanunu, devletin yaptıracağı işlerde esas usül olarak “Açık” ihaleyi kabul ediyor. Çünkü, “Açık” usülde yapılan ihaleler ilana çıkılarak tüm kamuoyuna duyuruluyor. İsteyen firma ihaleye girebiliyor. Rekabet ortamı oluşuyor ve en uygun teklif veren ihaleyi kazanıyor. Dolayısıyla vatandaşın cebinden çıkacak para daha düşük oluyor.

AKP'nin büyük ihalelerde sıkça tercih ettiği Kamu İhale Kanunu'nun 21-b maddesindeki usulde ise ihaleden kimsenin haberi olmuyor.

Kanunun, önceden öngörülemeyen acil durumlar için düzenlediği bu istisna maddesine göre yapılan ihalelerde duyuru şartı yok.

İhaleyi yapacak idare, istediği birkaç firmayı ihaleye özel olarak davet ediyor. Kapılar kapatılıyor. Teklifler alınıyor. Tam rekabet ortamı sağlanamıyor. Bu nedenle ortaya çıkan ihale bedeli daha yüksek oluyor.

İstatistikler açık usülle yapılan ihalelerde firmaların daha çok indirim yaptığını dolayısıyla vatandaşın cebinden daha az para çıkmasını sağladığını doğruluyor.

Sonuçta iktidar, 21-b usulünde istediği ihaleyi istediği firmaya veriyor, vatandaşın cebinden de daha çok para çıkıyor.

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