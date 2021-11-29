Yeni varyant etkisiyle sert düşen Bitcoin kayıplarını telafi etti

Omicron varyantının getirdiği endişeler nedeniyle Cuma günü yüzde 8 düşen Bitcoin bugün yüzde 6 değer kazanarak kayıplarının önemli bir bölümünü telafi etti.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı omicron varyantının etkisi riskli yatırımlarda daha fazla görülmeye devam ediyor. Borsalarla birlikte kripto paralar da geçtiğimiz haftanın son işlem gününde sert düştü. Ancak haftanın ilk gününde risk iştahının yeniden artmasıyla kripto paralar kayıplarını telafi etti.

OMİCRON ETKİSİ

Riskli bir yatırım aracı olarak görülen kripto paralardan da kaçışın hızlanmasıyla Bitcoin de bu düşüşten nasibini aldı ve hafta sonuna doğru 54 bin doların altını gördü. Ancak hafta başında yeni varyantla ilgili gelen bazı haberler nedeniyle risk iştahının tekrar artması Bitcoin’e olan ilgiyi de geri getirdi.

Bitcoin pazartesi günü yüzde 6 yükselerek 58 bin doların üstüne çıktı. CoinDesk verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte 58 bin 250 dolar ve 57 600 dolar aralığında işlem gördü.

DİĞER KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Diğer kripto para birimleri de omicron varyantı ile ilgili gelişmelerden etkilendi. Cuma günü 4 bin dolar fiyat seviyelerine inen Ethereum bugün tekrar 4 bin 330 dolar fiyat seviyelerine yükseldi.

CoinMarketCap verilerine göre, son 24 saat içerisinde kaydettikleri değer artışları ile birlikte Binance Coin (BNB) 609 dolar fiyat seviyelerine, Solana (SOL) 203 dolar fiyat seviyelerine ve Cardano (ADA) ise 1,58 dolar fiyat seviyelerine yükseldi.

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