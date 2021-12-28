‘Yeşil enerji 10 yılda 200 bin kişilik istihdam yaratabilir’

İklim araştırmacılarının 'Yeşil dönüşüm' raporuna göre, güneş ve rüzgâr sektörlerinin büyüme seviyesine göre, yenilenebilir enerji sektöründe önümüzdeki 10 yıl içerisinde 200 bine yakın iş yaratılabilir.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar Gökçe Şencan, Dr. Fırat Akova ve Anıl Kemal Aktaş’ın hazırladığı İklim Krizine Karşı Yeşil Adil Dönüşüm başlıklı bir rapor kaleme aldı. Bu rapora göre, güneş ve rüzgâr sektörlerinin büyüme seviyesine göre, yenilenebilir enerji sektöründe önümüzdeki 10 yıl içerisinde 200 bine yakın iş yaratılabilir.

Ayrıca güneş ve rüzgâr, Türkiye'de enerji güvenliğine ve fosil yakıt ithalatından kaynaklı cari açığın kapanmasına katkıda bulunabilir. Gittikçe büyüyen bu sektörün Türkiye'deki iş gücünün uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttıracağı da belirtildi.

Raporda, kömür santrallerinin 2030’a, doğalgaz santrallerinin 2035’e yılına kadar aşamalı olarak devreden çıkarılması gerektiği, kömüre, doğalgaza ve petrole ayrılan teşviklerin de sonlandırılması gerektiği belirtilerek, fosil yakıtların pek çok sağlık sorununa da neden olduğu bildirildi.

‘ARAÇLARDA DÖNÜŞÜM YAŞANMALI’

Raporda ayrıca sağlıklı bir yeşil dönüşümün gerçekleşmesi için İçten yanmalı motorlu araçlar için yakıt standardı uygulanması gerektiği ve içten yanmalı motorlu araçların 2035'e kadar

aşamalı olarak tedarikten kaldırılması gerektiği belirtildi.

Enerji teşviklerinin yalnızca yenilenebilir enerjiye yönlendirilmesi gerektiği belirtilen raporda, yenilenebilir enerji Ar-Ge yatırımlarının da artırılması ve özel sektörün karbonsuzlaşmaya teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi.

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