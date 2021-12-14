Yılbaşı çiçeği Kokina da yüzde 100 zamlandı

Yılbaşı dönemimin geleneksel çiçeği Kokina da piyasadaki yangından nasibini aldı. 20-25 lira olan bir demet kırmızı tomurcuklu yılbaşı çiçeğinin fiyatı bu yıl 45-50 liraya yükseldi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Geçen yıl sonunda 20-25 lira olan bir demet Kokina bu yıl 45-50 liradan satılıyor. Ankaralı çiçekçi Can Yılmaz, “Her şeye zam geldi, yılbaşı çiçeğinin de fiyatı arttı. Bugünlerde 45-50 liraya satıyoruz. 31 Aralık yaklaştıkça fiyatı daha da artabilir” dedi.

“EV SAHİBİ YAPIYOR”

Yılmaz, “Her şeyde olduğu gibi yılbaşı çiçeğinin de fiyatları arttı. Yılbaşı yaklaştıkça fiyatların daha da artacağını düşünüyoruz. Aralık ayı sonuna doğru talep artıyor. İnsanlar daha çok tercih ediyor. 31 Aralık günü satışımız zirve yapıyor'' dedi ve şunları söyledi:

“Normal çiçekler gibi tarımı yapılan bir çiçek değil ve Roman vatandaşlarımız imal ediyor. Diğer çiçekler gibi bakıma, suya da ihtiyacı yok. Sadece güneş görmeyen serin bir yerde tutulması gerekiyor. Yaklaşık bir yıl süreyle bozulmuyor, şans getirdiğine inanılıyor. Kokina vazoya konulduktan sonra yavaş yavaş yeşil yaprakları sararmaya başlar ama kırmızı tomurcukları bir yıla yakın dayanır, bozulmaz. Kırmızı tomurcuklar 365 gün sonra düşmezse ev sahibi olunacağına inanılıyor.”

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